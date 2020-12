Subida del Salario Mínimo Interprofesional La subida del salario mínimo, en punto muerto por la falta de impulso del Gobierno

La reunión prevista con los agentes sociales para el 28 de diciembre aún no ha sido convocada. Los empresarios se escudan en el sector del Gobierno que rechaza la subida y dicen que no tienen nada que negociar. Los sindicatos no tiran la toalla.