Sumar reprocha a Exteriores la venta de armas a Israel: "Albares no dijo toda la verdad"

Sumar ha confirmado este martes que votará a favor de la iniciativa de Podemos para "intentar frenar el genocidio planificado" en Gaza. La portavoz de la formación morada, Ione Belarra, ha defendido en el hemiciclo la proposición no de ley (PNL). El partido ha instado al Gobierno a suspender las relaciones diplomáticas con Israel y la venta de armas, así como a imponer "sanciones económicas ejemplares" desde la Unión Europea. El PSOE ha recibido con cautela la propuesta y ha pedido "suavizar" los términos antes de someter a votación el texto el próximo jueves.

"Echamos en falta cosas como el reconocimiento inmediato del Estado Palestino o el fin del apartheid y la ocupación ilegal, pero votaremos a favor porque estamos de acuerdo en lo fundamental", ha defendido Tesh Sidi, en nombre de la coalición que lidera Yolanda Díaz. La diputada hispano-saharaui se ha estrenado en el hemiciclo con una primera intervención en la que también ha tenido palabras para su pueblo. "Nací en un campo de refugiados, así que defender los derechos humanos para mí es fundamental, porque lo he vivido en mis carnes", ha apuntado.

La diputada de Sumar ha cargado contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por haber mentido cuando "aseguró que España había suspendido todas las exportaciones de armamento" desde el pasado mes de octubre, fecha en la que se reavivó el conflicto. "Albares no dijo toda la verdad. En medio de la escalada de los ataques contra el pueblo palestino, se autorizó el envío de material militar por valor de un millón de euros", ha añadido.

"No podemos mandar ayuda humanitaria mientras financiamos material militar. En este país ya hemos vivido los bombardeos de una potencia extranjera. En Palestina han asesinado a más de 30.000 personas, 46 veces más que en Guernika", ha continuado la diputada. Tesh Sidi se ha mostrado convencida de que "el pueblo español está con el pueblo saharaui y el pueblo palestino" y ha defendido los "derechos de los pueblos a existir en su tierra, en paz".

La representante de Sumar también ha aprovechado para dirigirse al Partido Popular por sus incongruencias a lo largo del conflicto. "Tuvieron la gran sugerencia de premiar con la medalla de honor de Madrid a Israel. No les importó la muerte de más de 7.000 ancianos —durante la pandemia—, no creo que les quite el sueño la muerte de 13.000 niños palestinos", ha lamentado.

La propuesta de Podemos, en manos del PSOE

La propuesta de Podemos para "intentar frenar el genocidio planificado" en la Franja de Gaza depende del sí de la bancada socialista, que de momento ha avanzado que presentará una enmienda de modificación para descartar algunos puntos. El diputado del PSOE Sergio Gutiérrez ha elogiado la "posición fuerte y decidida" del Gobierno, que va "en favor de los derechos humanos". El resto de las formaciones de izquierdas han confirmado que votarán a favor de la iniciativa.

Sumar ha explicado que apoyará la proposición no de ley de los morados, aunque existen ligeras discrepancias. El diputado de ERC Jordi Salvador también ha confirmado el voto favorable de los republicanos por la necesidad de "exigir al Gobierno que haga todo lo posible para poner fin a esta atrocidad", así como para conseguir que "vaya más allá de gestos en favor de la paz, porque con las palabras no basta". El PNV, por su parte, ha animado al partido que dirige Ione Belarra a consensuar un texto con el resto de los grupos.