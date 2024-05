Sumar se opondrá a la propuesta del PSOE contra el proxenetismo porque "castiga y persigue" a las prostitutas

El grupo parlamentario de Sumar al completo votará en contra de la toma en consideración de la proposición de ley que lleva este martes al Congreso el Partido Socialista para "prohibir el proxenetismo en todas sus formas", tal y como han confirmado las diputadas Gala Pin, Engracia Rivera y Tesh Sidi en una rueda de prensa en la Cámara Baja. Las tres han reconocido que es una decisión que se ha sometido a un amplio debate dentro del grupo, pero que ha habido consenso.

Ese consenso entre todas las fuerzas que integran Sumar no es de fondo —las distintas formaciones discrepan entre la regulación y el abolicionismo de la prostitución—, pero sí consideran que la proposición de ley que presenta el PSOE es "incompleta" y "punitivista" y que busca crear división dentro del grupo parlamentario en un contexto previo a las elecciones europeas.

Las encargadas de trasladar la postura de Sumar han sido, en un primer momento, Gala Pin (Comuns) y Engracia Rivera (Izquierda Unida). Más tarde se ha añadido Tesh Sidi (Sumar). Los Comuns defienden posturas "proderechos", en la terminología que ellos mismos utilizan, mientras que, históricamente, Izquierda Unida propone políticas abolicionistas.

Fuentes del grupo parlamentario admiten esas diferencias, pero rechazan la idea de que el debate haya generado división. De hecho, las distintas posiciones convergen en que la ley que propone el PSOE no es útil y en que modificar algunos artículos del Código Penal no es suficiente para solucionar el problema de la prostitución.

"Apoyar esta iniciativa significaría situar en un contexto de aún mayor indefensión, vulnerabilidad y precariedad a las mujeres", ha explicado Pin: "Por eso no podemos darle apoyo". Desde Sumar, ha insistido la diputada, lo que queremos hacer es "ampliar derechos". Además, ha afirmado que la proposición de ley que propone el PSOE "no responde a un marco de derechos para las mujeres que ejercen la prostitución", sino que se trata de una propuesta "punitivista" que "las castiga y las persigue".

Rivera, por su parte, ha remarcado que "la propuesta que nos traen no es integral". "Nos faltan muchas cosas". En ese punto, ha enumerado una serie de elementos que el grupo parlamentario entiende que no se incluyen en el texto presentado por los socialistas: "Itinerario de empleabilidad, acceso a la vivienda, formación académica, medidas sociales y económicas, etc.".

Así las cosas, Sumar votará "no" a la iniciativa y afea al Partido Socialista no haberse puesto en contacto con ellos para tratar un tema tan sensible como el de la prostitución con "responsabilidad".

"Lo que quieren es confrontar"

Tanto las tres diputadas que han defendido la postura del grupo parlamentario a primera hora de la mañana, como Àgueda Micó (Compromís) o Aina Vidal (Comuns), que han hablado en rueda de prensa más tarde, han coincidido en señalar una intención "confontadora" por parte de los socialistas. "Consideramos que es un error traer al Congreso una propuesta que lo que hace es dividir al colectivo feminista", ha apuntado Vidal.

Desde el grupo parlamentario de Sumar presuponen una intención electoralista en el movimiento del PSOE, pero no solo eso. También creen que el PSOE intentaba dividir al grupo y que lo que ha hecho ha sido ayudar en el proceso de madurez del mismo. Los socialistas dependerán de los votos del PP para sacar adelante su iniciativa.