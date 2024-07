Trabajo traslada una propuesta a patronales y sindicatos para aprobar la reducción de la jornada en septiembre

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comisiones Obreras, UGT y las patronales han mantenido este lunes la última reunión de la mesa de diálogo que aborda la reducción de la jornada laboral antes del parón estival.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz ha trasladado una propuesta por escrito a los agentes sociales con el objetivo de celebrar una reunión el día nueve de septiembre, tras las vacaciones de verano, para poder cerrar ya un acuerdo definitivo en ese mes.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha trasladado que ese es, al menos, el deseo del Ministerio, y por eso ha pedido a los sindicatos y a las patronales que sometan la propuesta a revisión de sus ejecutivas, con el fin de poder llegar con el pacto bastante avanzado a septiembre.

La propuesta de Trabajo se basa en torno a tres ejes, que han marcado la negociación en las últimas semanas: la reducción de la jornada a 37,5 horas, el registro horario de los trabajadores y el denominado derecho a la desconexión digital.

Sobre el primer punto, el departamento liderado por Díaz mantiene la senda de reducción de jornada de 38,5 horas en 2024 y 37,5 en 2025, aunque Rey ha avanzado que "hemos ofrecido a la patronal márgenes suficientes para que esta reducción se haga de manera progresiva sin alterar el ritmo de las empresas". Entre estos márgenes se encuentra, por ejemplo, que el cómputo de la jornada se haga de manera anual, y no semanal, para que las empresas puedan abordar la reducción "de manera más flexible".

Los sindicatos se movilizarán para empujar a la patronal

CCOO y UGT se han mostrado dispuestas a abordar fórmulas de flexibilización para que las empresas se adapten a la nueva jornada cuando se apruebe; han insistido, no obstante, en que sólo se abrirán a estudiar estas fórmulas en el caso de que la patronal acepte negociar y en aras de alcanzar un acuerdo tripartito. "En caso contrario, nos quedamos con la propuesta y sus plazos presentada en un inicio por el Ministerio", han asegurado.

Respecto al registro horario, Trabajo mantiene su propuesta inicial: establecer un sistema de fichaje "digital, fiable e interoperable, que permita a la Inspección de Trabajo comprobar quién trabaja y cuándo", además de endurecer las sanciones para aquellas empresas que incumplan la jornada.

La principal novedad de la propuesta del Ministerio estaría en el denominado derecho de desconexión, ya que el departamento define cómo se armaría legislativamente este derecho a través de la incorporación al Estatuto de los Trabajadores (en su artículo 20) de todas las normas "dispersas" en la actualidad en materia de desconexión. En este sentido, se incluyen las legislaciones y acuerdos adoptados en esta materia en la Unión Europea y también en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) rubricado entre sindicatos y patronales.

El secretario de Estado ha dejado claro que, una vez aprobado, el derecho de desconexión pasa a ser un derecho que el trabajador puede esgrimir y que acarreará consecuencias para las empresas y empleadores que no lo respeten. "No coger el teléfono al jefe fuera del horario es un derecho que pueden esgrimir los trabajadores y que no pueden sufrir ninguna represalia por ejercerlo. No contestar, no leer correos electrónicos… se estructura en el Estatuto de los Trabajadores como un verdadero derecho", ha defendido Pérez Rey.

Los sindicatos han anunciado que en septiembre se sentarán para cerrar un calendario de movilizaciones para empujar a la patronal al acuerdo. "Percibimos a la patronal bastante inmovilista. El objetivo final de estas movilizaciones es la búsqueda de un acuerdo tripartito", han insistido los negociadores de CCOO y de UGT en esta mesa.