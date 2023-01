El Tribunal de Cuentas pide revisar las normas de las subvenciones que otorga el Imserso a las entidades sociales

El Tribunal de Cuentas ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la revisión de las normas y procedimientos de las subvenciones que concede el Imserso a las entidades. Lo ha hecho para saber si se cumplen los objetivos establecidos en su concesión, tras observar "deficiencias significativas en el control interno" en la gestión de las subvenciones que la entidad otorgó a asociaciones de mayores en 2020. Según el informe del órgano fiscalizador se destinan anualmente alrededor de 2,3 millones de euros en estas ayudas.



El control interno, según el organismo, tiene deficiencias "tanto en el procedimiento de concesión como de seguimiento y justificación de las actividades subvencionadas" debido a que "los medios humanos y materiales disponibles no son suficientes". Según la evaluación realizada por el organismo, "las bases reguladoras de las subvenciones están desactualizadas, las convocatorias son genéricas, se otorga excesivo grado de discrecionalidad al órgano concedente y no se valora adecuadamente las actividades de las ONG en beneficio de los mayores, ni puntúa el número de beneficiarios directos".

El informe del órgano fiscalizador ha puesto de manifiesto que las bases reguladoras de las subvenciones "fueron originariamente concebidas para atender programas específicos de apoyo a mayores que hoy ya no existen". Y una línea de "subvención general a gastos de funcionamiento de las entidades beneficiarias, que es la única que pervive". Dichas bases reguladoras, según el organismo, no han sido revisadas desde 2007 pese a que haya líneas de actuación que no se subvencionan actualmente, lo cual provoca "inconsistencias tanto en los datos que se solicitan como en su valoración".



Por ello, el Tribunal de Cuentas ha pedido al Imserso la modificación de las convocatorias, que sugiera unas instrucciones detalladas, elabore un manual interno de procedimiento y amplíe la dotación de personal y las herramientas informáticas con el objetivo de mejorar la gestión de las subvenciones.



La revisión que pide el organismo se refiere a las subvenciones de régimen general otorgadas por el Imserso a entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro, de implantación estatal y dirigidas al área de atención a mayores. En total, han sido 32 las beneficiarias y 19 de ellas, al menos, en los últimos 20 años.