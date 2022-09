UGT y CCOO salen a la calle para reclamar que la CEOE negocie subidas salariales

Las principales organizaciones sindicales, UGT y CCOO, salen a la calle para reclamar subidas salariales. Una decisión que ya habían anticipado hace unas semanas. Y así lo han anunciado este martes los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo. La primera cita en el calendario de movilizaciones llegará el próximo 7 de octubre. Habrá manifestaciones en todas las sedes de las patronales empresariales.

"Lo hacemos forzado por la intransigencia de una patronal que solo piensa en ganar cada día un poco más", ha afirmado Álvarez. El líder de UGT ha explicado que la negociación colectiva sigue atascada. "Los convenios no fluyen por la cerrazón y la falta de interés de la patronal para poder cerrarlos", ha añadido.

Las siguientes citas programadas serán en los días siguientes a esa primera convocatoria. Los sindicatos realizarán diferentes asambleas informativas en los centros de trabajo y un reparto de manifiestos. El 3 de noviembre tendrá lugar una manifestación "importante" en Madrid. "Vamos a proceder a poner en marcha un primer calendario de movilizaciones. Con este proceso no se acaban las movilizaciones, es una primera ronda", ha señalado Álvarez.

Para el líder de UGT, "España es un país atípico" en cuanto a la subida se salarios. Nos situamos en el segundo país por la cola. "No hay otro país europeos que se encuentre en una situación de parálisis similar", ha destacado Álvarez. "Los únicos que no se han movido han sido la CEOE, están en el no a la revisión salarial desde el primer día. Nosotros hemos hecho diferentes propuestas", ha añadido el dirigente sindical.

Según ha destacado, por su parte, el líder de CCOO, hay una "preocupante relación" entre la evolución de los salarios, los precios provocados por la inflación y los beneficios empresariales. "Nos estamos encontrando con una negativa radical de las patronales a avanzar en ese acuerdo general que sea eficaz y funcional para los convenios", ha destacado Sordo.

Para el líder de CCOO, las consecuencias de este "bloqueo" son diversas. En primer lugar, provocar una "devaluación salarial intensa que este país no se puede volver a permitir". "Es injusto, volver a machacar el mismo martillo". ha afirmado. Por otro lado, que se generen desigualdades salariales. "Aquellos convenios con movilización han podido incorporar subidas salariales importantes. Pero los convenios más debilitados están teniendo problemas", ha afirmado.

Por último, la tercera consecuencia para Sordo es algo que puede afectar a España a nivel global y económico. "Una devaluación salarial de caballo complicaría el crecimiento económico de España de los próximos años", ha añadido.



"La justicia salarial es una piedra angular del contrato social entre la clase trabajadora, gobiernos y empresas que se ha roto, en gran medida, por la codicia corporativa cada vez mayor. Desde el comienzo de la pandemia han surgido 573 nuevos multimillonarios. Éstos controlan ya el 13,9% del PIB mundial mientras cada día más de 700.000 personas más caen en la pobreza", destaca el manifiesto pactado entre ambas organizaciones sindicales para las movilizaciones del 7 de octubre.