UGT exige la destitución de la concejala asturiana que llamó "pedazo de maricón" a su secretario general

UGT de Asturias ha exigido al presidente del PP del Principado, Álvaro Queipo, que tome medidas tras "los lamentables insultos" homófobos proferidos por una concejala del Partido Popular en Belmonte de Miranda hacia el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, natural de ese municipio.

UGT expresa en un comunicado su "más enérgica condena y repulsa ante los insultos" de la edil Carmen Martínez, que comentó en redes sociales una imagen de Álvarez en el desfile del Orgullo Gay que comentaba con el texto "Es belmontino... ese pedazo de maricón", informa Europa Press.

"No se puede permitir bajo ninguna circunstancia que una representante política insulte y menosprecie a ninguna persona", dice UGT, que califica el comportamiento de "inadmisible".

El presidente del Principado, Adrián Barbón, también mostró su repulsa, según recoge Efe: "Lo he tenido que leer varias veces y no doy crédito. Espero una condena y una actuación inmediata de la dirección del PP en Asturias. No valen silencios cómplices ante este ataque homófobo de una representante institucional de la derecha en Asturias", posteó en X.



La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha criticado que Queipo haya dado la "callada por respuesta" tras el "ataque homófobo" de la portavoz del PP de Belmonte de Miranda.

"Al PP se le ven las costuras"

Lastra, que se reunió este lunes con el presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, en su primera ronda de contactos institucionales como delegada, reclamó la dimisión de la edil y sostuvo que hechos como el descrito demuestra, que "cuando el PP está un poco crecido, sale lo que son, se les ven las costuras".

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Políticas LGTBI de la Federación Socialista Asturiana, Álvaro Valle, lamentó "la actitud homófoba" de la portavoz del PP en Belmonte y aseguró que el PP de Asturias demuestra "ser un partido homófobo", indicó en una nota de prensa.

Valle se refirió a la ruptura de pactos regionales "entre PP y la ultraderecha, por iniciativa de Vox", para remarcar que "si el PP quiere desmarcarse de las políticas homófobas de la extrema derecha, Álvaro Queipo debe cesar de inmediato a la portavoz municipal del PP en Belmonte de Miranda y romper sus pactos con Vox en los ayuntamientos de Amieva, Castrillón y Tineo".