¿Y si la universidad privada pagara IVA? Sumar plantea el fin de la "injusticia fiscal"

¿Y si las universidades privadas dejaran de estar exentas de pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y contribuyeran como un negocio más? El debate sobre la aportación tributaria de los centros de estudios universitarios privados ha vuelto a introducirse en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En su apuesta por llevar a cabo una reforma fiscal progresiva que acabe con las "injusticias fiscales", Sumar ha retomado esta propuesta que salió del proyecto de presupuestos de 2021 in extremis.

La reforma de este impuesto estuvo incluida en el anteproyecto de ley de cuentas públicas hasta escasas horas del Consejo de Ministros que iba a aprobarla. Las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda, que ya entonces dirigía María Jesús Montero, con el PNV –socios necesarios para el Gobierno de coalición–, sin embargo, la hizo desaparecer del documento final.

Desde Sumar consideran que la exención del IVA de las universidades privadas conlleva una menor recaudación tributaria, de la que "se benefician mayoritariamente las rentas altas". Por lo que, "con el objetivo de mejorar la distribución de la renta y aumentar los ingresos públicos", han propuesto subir el IVA de esta institución del 0% actual al tipo general del 21%.

Tal y como ha explicado Carlos Martín, responsable económico de Sumar, esta reforma estaría amparada por la Directiva sobre el sistema común del impuesto sobre IVA de la Unión Europea del año 2006. Se trata de una normativa que solo exime a las universidades públicas, mientras que la decisión de que tributen o no las privadas queda al arbitrio de cada país, según establece su artículo 133.

Un ejemplo de país donde la enseñanza privada ya contribuye con sus impuestos a la recaudación de las arcas del Estado es Grecia, donde estos centros de estudios superiores ya pagan el IVA. En España, la educación y sanidad privadas están exentas de pagar este impuesto desde el año 1992. Fue el gobierno de Felipe González el que así lo determinó durante su segunda legislatura y, desde entonces, no se ha producido ningún cambio al respecto.

El acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Sumar, no obstante, no contempla negro sobre blanco estas propuestas, por lo que estar por ver si finalmente sale o no adelante. En principio, además, ni colegios privados, ni institutos, ni academias se verían afectados por esta regulación.

En la misma línea, el partido encabezado por Yolanda Díaz plantea "reequilibrar el IVA para rebajarlo a determinados bienes y servicios básicos y de consumo general". También propone rebajar del tipo de IVA general al reducido "determinados bienes y servicios de consumo general como son las peluquerías y los veterinarios y del tipo reducido al superreducido en los pañales y los productos sin gluten".