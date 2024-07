Urtasun, sobre la mesa de partidos de Sumar: "El proceso no va a ser rápido"

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido este lunes de que el proceso de debate de los partidos de la izquierda alternativa para reorganizar el espacio tras abandonar Yolanda Díaz la coordinación política del mismo "no va a ser rápido".

Cuando la vicepresidenta anunció su decisión de dejar de ser coordinadora general de Sumar, formaciones como Izquierda Unida y Más Madrid plantearon una reunión de sus formaciones para decidir un nuevo modelo de cooperación del espacio (hasta ese momento se había estado construyendo el modelo planteado por Díaz, con un Sumar que serviría de paraguas al resto de partidos).

Esta reunión, a la que las distintas formaciones se refirieron en alguna ocasión como "mesa de partidos" iba a celebrarse la pasada semana, pero finalmente no tuvo lugar debido a, alegaron las organizaciones, motivos de agenda.

Preguntado por si el encuentro se produciría esta semana, Urtasun no ha querido apuntar a ninguna fecha y se ha limitado a señalar que "este es un proceso que no va a ser rápido y que no tiene un día marcado en el calendario".

Este lunes, Amanda Meyer, portavoz de Izquierda Unida, tampoco ha querido señalar a ninguna fecha concreta para la celebración de una eventual mesa de partidos y ha avanzado que los partidos ya mantienen "un diálogo continuo de manera multilateral".

Meyer ha dejado claro que lo importante para IU no es cuándo se celebre la reunión o qué formato tenga, sino "lo sustancial, qué elementos hay que trabajar; cómo garantizar que hay un gobierno de toma de decisiones horizontal, transversal y democrático con todas las organizaciones participes; cómo atraer a simpatizantes y votantes, y también a los que no son votantes pero son de izquierdas y están alarmados por el avance de la ultraderecha".

En esta misma línea, Urtasun ha confirmado que los contactos entre partidos "ya se están produciendo a todos los niveles". "No vamos a ir con ninguna prisa con esto, estamos en un ritmo de trabajo tranquilo y pausado y todos los partidos están haciendo su reflexión y su lectura", ha concluido el portavoz de Sumar.