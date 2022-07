Nos vemos en septiembre

A mi me han dicho "No se puede" muchas veces. Cuando empezamos a hacer La Tuerka, pocos compañeros pensaban que aquella tertulia tan modesta iba a lograr abrirse un hueco en YouTube y servir además de entrenamiento para aprender algunas claves de la comunicación política audiovisual.



El día que me invitaron a ir a Intereconomía y me vi allí delante de Federico Jiménez Losantos y de aquella amable trouppe, diciéndoles cosas que quizá jamás les habían dicho en la tele, pocos imaginaban que aquello sería el inicio de una serie de apariciones en televisión que nos permitieron acumular un nivel de conocimiento suficiente para lanzar un experimento político que se llamó Podemos, en un contexto muy particular y seguramente irrepetible.



Cuando lanzamos Podemos ni nosotros mismos nos creíamos que Podemos llegaría a liderar las encuestas, obtener muchísimos más escaños de los que había obtenido jamás la izquierda y llegar finalmente, aunque ciertamente más debilitado, al gobierno.



Hoy hay quien dice, incluso también alguna gente de izquierdas, que el periodismo en España es lo que es, que las teles, las radios y los periódicos son lo que son y que es un error poner tanto foco en la descripción y en el análisis del poder mediático. Ya.

Estos años salvajes han estado llenos de dificultades, de errores propios y yo he pasado por cosas que no le deseo a nadie y por las que no pienso volver a pasar. La política de cargo público o de cargo de partido le toca a otras compañeras. Yo ahora tengo la suerte de poder hacer otra cosa.



Cuando empezamos La Base tampoco imaginábamos que un podcast modesto iba a tener el impacto que está teniendo. Nunca ocultamos nuestro compromiso y nuestras intenciones, ni nos vendemos como neutrales. No pensamos que exista el periodismo neutral y, en general, desconfiamos de quienes reivindican una noción del periodismo ajena a la ideología y al compromiso. Pero tratamos siempre que el rigor en las informaciones y datos que ofrecemos sea nuestra seña de identidad. Como rapea Nega, más periodismo es Kapuscinski no Ferreras.



Y aquí estamos. Una matemática, un filólogo, una periodista y un politólogo acompañados de un equipo muy modesto pero muy motivado, apoyados por el diario Público, consiguiendo abrirnos un hueco en España y en América Latina como referente de información y análisis político. Y creo que eso es gracias a dos cosas: A todos los que apoyáis, seguís y compartís los contenidos de La Base y también gracias a la profunda crisis de credibilidad que vive el periodismo dominante. Y de eso vamos a hablar hoy.



Pienso que el "Ferrerasgate" ha sido un cráter por el que ha empezado a salir una indignación creciente frente a la mentira y la manipulación de unos poderes mediáticos que sirven a los poderosos sin reparar en gastos, ni en un mínimo de decencia.



Vinimos a aportar, con nuestro estilo, nuestro granito de arena a la resistencia. Proyectos como Carne Cruda, como La Cafetera, como CTXT, El Salto, La Marea, Gara, La Directa, LÚH, y por supuesto como Público y muchos otros, han sido y son para nosotros referencias de aprendizaje. Y creo que hemos aportado en estos meses nuestro granito de arena.



Para terminar: A los que piensan que estamos conspirando para hacer algo mayor, solo puedo decirles que sí. Estamos conspirando y en septiembre volveremos con sorpresas que harán tambalearse los cimientos del régimen. Hoy hablamos de la crisis del periodismo dominante.