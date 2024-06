¿Quién va a los Verdes y quién a The Left en las listas de Sumar, Podemos y Ahora Repúblicas para las europeas?

En la actualidad, hay siete grupos en el Parlamento Europeo. Dos de ellos, los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo ―más conocido como The Left―, cobijarán a todos los miembros de las candidaturas de Sumar, Podemos y Ahora Repúblicas que obtengan escaño tras las elecciones de este domingo, día 9 de junio. Son las tres listas con opciones a escaño en España a la izquierda del Partido Socialista, que tiene su grupo propio en Estrasburgo y Bruselas.

Las diferencias en términos políticos entre los Verdes y The Left han alimentado la discusión en la izquierda española acerca del grupo al que deberían adscribirse los candidatos de las distintas listas.

Especialmente incómoda para la izquierda española es la posición de los Verdes alemanes, que mantienen una postura eminentemente proisraelí y no han condenado el genocidio palestino, aunque también existen líneas críticas dentro de su seno con respecto a esa idea. Se trata de un tema con una connotación muy concreta en Alemania y que, a la vez, importa mucho a las izquierdas españolas, que se han situado sin contemplaciones en pie de guerra contra el presidente israelí Benjamín Netanyahu.

El grupo parlamentario de los Verdes nació con el impulso del ecologismo a nivel mundial. Las políticas que propone ponen la lucha contra la crisis climática en el centro, algo en lo que se entienden con The Left, mientras que las familias que lo integran tienen distintas sensibilidades en términos económicos. En general, son cercanos a posiciones socialdemócratas y a la colaboración entre el sector público y el privado, mientras que The Left es una corriente política que emana de la izquierda más tradicional, que quiere fortalecer lo público y tiene sus raíces en el comunismo. Ambos grupos colaboran muy estrechamente.

Sumar y Ahora Repúblicas, entre los Verdes y The Left

Sumar y Ahora Repúblicas, la candidatura que conforman Esquerra Republicana, EH Bildu, BNG y Ara Més, tienen en sus listas miembros de ambas corrientes políticas. De los cinco primeros puestos en la candidatura de Sumar, dos se adscriben en los Verdes; dos, en The Left y uno de ellos todavía parece no estar claro.

Estrella Galán, la cabeza de lista, irá a The Left. En el caso de Jaume Asens, de Comuns, las fuentes consultadas por Público informan de que se trata de una decisión que tomará el partido de forma interna, pero que aún no lo ha hecho. En cualquier caso, los Comuns suelen formar parte de los Verdes.

En Compromís, el partido de Vicent Marzà, sí confirman que, si sale, irá a los Verdes y comentan que el partido está especialmente alineado con Alianza Libre Europea. Manu Pineda, el cuarto en la lista de Sumar y miembro de Izquierda Unida, iría a The Left, al contrario que Andere Nieva (Más Madrid), que iría a los Verdes. De todos modos, las encuestas más optimistas dan cuatro parlamentarios a Sumar.

En el caso de Ahora Repúblicas pasa un poco lo mismo. Diana Riba, la cabeza de lista, y Tomàs Molina, número cuatro ―ambos por parte de ERC― se adscribirían a los Verdes. Por su parte, Pernando Barrera y Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu, irían a The Left. Ana Miranda, del BNG, también trabajaría, en caso de salir, con los Verdes/Alianza Libre Europea. Las encuestas dan a la formación una media de tres escaños.

Podemos, a The Left

La lista completa de Podemos, que encabeza Irene Montero, iría a The Left, según ha podido saber Público. Además de Montero, integran la lista Isa Serra (número dos), Pablo Fernández (número tres), Serigne Mbayé (cuatro) o María Teresa Pérez Díaz (cinco). Las encuestas apuntan a que los morados podrían llegar a conseguir dos escaños.

Podía existir alguna duda con respecto a si miembros de la lista como Alba Ramos, Iván Pérez, Belén Rodríguez y Adrián García, todos ellos de Alianza Verde, que selló un pacto con Podemos de cara a las elecciones europeas, también terminarían en The Left o si irían a los Verdes. Ello, habida cuenta de que Podemos ha sido muy duro con Sumar por incluir en su lista puestos adscritos a esa corriente, que "no condena el genocidio palestino". En cualquier caso, el primer puesto de Alianza Verde es el séptimo de la lista y no logrará representación.