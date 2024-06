El vicepresidente de Aragón (Vox) difunde a los medios una conversación privada con Félix Bolaños sobre la amnistía

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), mantuvo este jueves una breve conversación con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acerca de la legitimidad de la ley de amnistía, mientras llevaba un micrófono en la solapa del traje. El diálogo, que apenas duró 30 segundos, ha sido difundido por el canal de WhatsApp del Gobierno autonómico, en el que se encuentran casi 400 periodistas.

El intercambio tuvo lugar en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Bolaños se encontraba en Zaragoza para asistir a una Conferencia Sectorial de Administración de Justicia.

Nolasco aprovechó la ocasión para entregarle al ministro una copia del dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, que refrenda la legitimidad de la comunidad autónoma para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Según ha indicado El Periódico de Aragón, el equipo de prensa de Vox fue el encargado de difundir la conversación por el canal de WhatsApp.

"Oiga, le he traído también, como ministro de Justicia y de Presidencia, el informe del consejo Consultivo de Aragón sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía por si quería leerlo y comentarlo más adelante", le dice el vicepresidente aragonés al ministro.

"Te mandaré el informe de la comisión de Venecia sobre la amnistía que demuestra todos los argumentos jurídicos favorables a la ley", responde Bolaños. El Ministerio de la Presidencia no ha confirmado ni desmentido que su titular diera o no permiso a la grabación, pero la consejería de Nolasco asegura que no había ninguna intención de ocultarlo.