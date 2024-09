El vicepresidente canario niega que los menores migrantes estén abandonados y garantiza que acatará lo que diga la Fiscalía

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha negado este sábado que los menores migrantes no acompañados estén o estarán en situación de abandono, y ha garantizado que el Ejecutivo regional acatará las instrucciones de la Fiscalía.

Todo ello a propósito del decreto que dio a conocer este viernes la Fiscalía Superior de Canarias y en el que advierte de que identificará a aquellas "personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias" que se amparen para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco en el nuevo protocolo aprobado por la comunidad autónoma e investigará si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.

En declaraciones a los medios antes de presidir una reunión de la junta directiva autonómica del PP, acompañado de la vicesecretaria nacional de Organización del partido, Carmen Fúnez, Domínguez ha enfatizado que lo que pretende el Ejecutivo canario con el nuevo protocolo es "que se cumpla la ley".

Esto es, "que se dejen de hacer las cosas como se venían haciendo hasta ahora" y que los menores migrantes sean entregados por la Policía, no a las ONG, sino a un funcionario de la comunidad autónoma y "de manera individualizada, con fotografía, huella dactilar, nombre, identificación, y que sepamos exactamente adónde va a ir ese menor".

Sobre esto último, el vicepresidente canario ha apuntado que "la Fiscalía podrá decirnos dónde tenemos que llevar a esos menores no acompañados y nosotros estamos a la entera disposición de seguir cuidando a estos niños, no sé si como se merecen, pero lo que no haremos nunca es abandonarlos".

"¿Adónde los enviamos? ¿A centros que están saturados? Si la Fiscalía nos dice que tenemos que enviarlos ahí, nunca vamos a dudar en hacerlo. Porque más centros de acogida no tenemos", ha reflexionado Manuel Domínguez.

"¿Están mejor cuidados donde están en la actualidad o en los centros a los que se desvían? Ahí es donde tendremos que ponernos de acuerdo para, entonces, prestar el servicio, la tutela, el cuidado, el mimo, que necesitan esos niños y niñas que vienen a nuestra tierra", ha añadido.

Sobre la posible visita del Papa Francisco a Canarias, Domínguez ha recordado que la visita que hizo al Vaticano meses atrás junto con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) fue precisamente con este objetivo.

La idea, ha abundado Domínguez, es conseguir una "imagen" con la que "hacer ver al mundo cuál es la situación precaria que estamos viviendo" en el archipiélago; "a Europa el auxilio que necesitamos" y al Gobierno de España "la urgencia y la emergencia que estamos padeciendo".

Si finalmente el papa visita Canarias "le recibiremos con los brazos abiertos, sería una magnífica noticia" y permitiría "llevar a cabo una acción que hizo de manera distinta, pero efectiva, Italia con Lampedusa", ha aseverado.