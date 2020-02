Los vídeos del desahucio muestran a Isa Serra alejándose de los altercados

Los vídeos mostrados en el juicio a Isa Serra por su participación en un desahucio en 2014 sólo la muestran en tres ocasiones: en dos de pie, mirando al resto de congregados, y en otra andando en dirección contraria a los altercados que se registraron en aquel momento.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid continua este jueves el juicio contra la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid por los incidentes ocurridos durante un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés el 31 de enero de 2014, por los que Fiscalía pide para ella 23 meses de prisión por desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños.

Cuatro testigos relatan que coincidieron con Serra pero no la vieron proferir insultos ni lanzar objetos

La fiscal ha mantenido en sus conclusiones finales que Serra cometió esos delitos y que aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en el proceso. Rebaja sin embargo la indemnización para uno de los policías heridos al haber comprobado con un informe forense que no tuvo secuelas tan graves como se apreció inicialmente.

Durante la sesión de este jueves se han visionado 54 vídeos del desahucio a petición de la defensa, y solo en dos de ellos se ve a Isa Serra, en uno de ellos dos veces. En dos de esas tres imágenes se la ve de pie, quieta, cerca del concejal Jorge García Castaño, y en otra detrás de un grupo de personas que se enfrenta a los agentes, primero mirando y luego alejándose del altercado, con las manos en los bolsillos y, según sus letrados, "clara cara de miedo".

La fiscal ha mantiene en sus conclusiones finales que Serra cometió desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños

Tampoco aparece Isa Serra en las 999 fotos sobre los "momentos de mayor tensión" que hizo esa mañana el fotógrafo Olmo Calvo para un periódico, según ha declarado él mismo en la vista oral. En los vídeos se aprecia cómo decenas de personas sí profieren insultos y lanzan latas, zapatillas e incluso macetas a los agentes que se retiran del desahucio, una vez concluido. En ninguna imagen se ve a Serra entre ese grupo.

Al inicio de la vista cuatro testigos, entre ellos Jorge García Castaño, han relatado que coincidieron con Isa Serra en el desahucio pero no la vieron proferir insultos ni lanzar objetos, mientras que una amiga de la diputada ha testificado que ella no fue pero Serra le contó por WhatsApp que no había tenido problemas.