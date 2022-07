La violencia mediática contra el Ministerio de Igualdad

La violencia mediática contra Irene Montero y contra el Ministerio de Igualdad no cesa. Ya veníamos la semana pasada de una manipulación escandalosa en las principales televisiones de España de las declaraciones de Montero sobre la masacre de Melilla, que nos contó en detalle en el programa de ayer Julián Macías. Y ahora eso se ha solapado con este nuevo linchamiento mediático hacia Irene Montero y su equipo, a cuenta de su viaje oficial a Estados Unidos.

Os podría dejar un montón de noticias de prensa que colocaron los principales marcos de ataque al Ministerio y que expresan una aversión rabiosa y machista hacia estas mujeres.

Okdiario: "El viaje de la cuchipandi anticapitalista de Montero a Nueva York".

El Mundo: "Podemos, la cuchipandi. Quién es quién en la pandilla de New York de Irene Montero. Irene Montero y sus amigas del ministerio de Igualdad se han hecho un viaje hacia Nueva York".

El Mundo ya es indistinguible de OkDiario; ya lo es desde hace mucho tiempo, en realidad. Pero nos vamos a analizar en detalle un ejemplo de todo esto porque creo que contiene todos los ingredientes de esta campaña mediática contra Igualdad: Cuatro al Día, el programa de Joaquín Prat en Mediaset.

Con un tono impresentable se escandaliza de que Montero haya usado un avión del gobierno. Jamás hemos escuchado a este periodista usar un tono así para aleccionar a su audiencia sobre ninguna otra cuestión. E increíble también lo que dice: "no sé si el viaje está justificado" (no hay más que consultar la agenda oficial en internet para saberlo), llama dos veces "jet privado" a un avión oficial de una institución pública como es el Gobierno de España y además añade algo que contiene una carga ideológica brutal: dice que "si eres rico y viajas en tu avión privado, cojonudo, porque es tuyo; pero si eres un representante público no puedes ir en el avión que te corresponde porque eso nos cuesta dinero".

Que es como: ah, claro. O sea que si eres millonario y tienes un avión de lujo (que ese sí que lo pagamos todos, porque lo pagan los trabajadores con la riqueza que producen y que ese millonario se apropia, y si no escuchen a Jeff Bezos volviendo de su viaje al espacio y agradeciendo a sus empleados en Amazon "por haber pagado todo esto"), entonces puedes contaminar el planeta todo lo que quieras viajando en tu jet al resort de lujo te dé la gana. Con eso no hay ningún problema.

El problema es que una ministra que representa a toda la ciudadanía (y que no va de vacaciones, sino que tiene que volar 8 horas, bajar del avión, ponerse un traje y entrar en la Casa Blanca), viaje en el avión que las leyes españolas establecen que corresponde a un miembro del Gobierno. La antipolítica, la inversión de las élites y el desprecio a lo público, todo junto en una sola frase nada inocente.

Ayer, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, fue entrevistado en este programa y le pidió en directo a Joaquín Prat que rectificara. A continuación, Joaquín Prat también defendió que su programa sí informó sobre la agenda oficial de Irene Montero en Estados Unidos. Y lo hizo... de aquella manera: "Trabajar han trabajado, al menos un rato; reuniones de no muy alto nivel; fotos de turisteo, selfies rollo instagram, de pandi por Times Square".

Una información aséptica y neutral, no hay ninguna intención de ridiculizar el viaje del ministerio, cualquiera que piense eso es un paranoico frustrado obsesionado con los medios de comunicación.

En TeleMadrid siguen en la misma línea y sorprende que nombren a Isa Serra como "portavoz de Podemos" y no como "miembro del Gabinete de la ministra", ¿no? Es decir, como un cargo de partido y no de Gobierno, a ver si así parece que no le correspondía estar en esa delegación en Estados Unidos. Lo demás se comenta solo: "Irene Montero junto a su séquito haciendo turismo".

Porque hay una comparación evidente que ha surgido a raíz del linchamiento al equipo de Igualdad, que es el viaje que hizo el año pasado a Nueva York la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso. Y así habló Telemadrid de aquel viaje: "Reuniones con objetivos políticos, culturales y económicos, atreaerá inversores, qué buena noticia para Madrid. Gracias, Ayuso".

El contraste es evidente. Y así habló también del viaje de Ayuso Ana Rosa Quintana, en su programa de Mediaset, o sea, del mismo grupo mediático desde el que Joaquín Prat denigraba el viaje de Irene Montero: "está arrasando, la ha recibido todo el mundo, qué bien organizado está todo".

La diferencia en el tratamiento del viaje de Ayuso ha sido tan evidente que Telemadrid, que alabó el viaje de Ayuso y ridiculizó el de Irene Montero, ha decidido que tenía que dedicar ahora otra pieza a defender su propia desfachatez argumentando que el viaje de Ayuso sí estaba justificado, no como el de Igualdad.

Además remarcan que Ayuso no fue en el Falcon. Pues claro que no, porque Ayuso no es miembro del Gobierno de España y no le corresponde ese transporte. Pero Telemadrid lo cuenta de tal manera que parezca que Ayuso podría haber ido en el Falcon pero que decidió no hacerlo; qué humilde. Y también dicen que Ayuso hizo "entrevistas con medios internacionales". Esto es sencillamente falso, es mentira, Telemadrid está mintiendo. Ayuso no fue entrevistada por ningún medio internacional: solo fue entrevistada por Antena 3, TeleMadrid, la COPE y Telecinco. Y en su comparecencia desde Estados Unidos solo había micrófonos de Telemadrid, OKdiario y EFE. Okdiario, "medio internacional", claro que sí. Pero que la realidad no te estropee una buena pieza de propaganda pro Ayuso.