Yolanda Díaz abre la puerta a que Sumar se persone en los tribunales contra Errejón si lo piden las víctimas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar ha comparecido este lunes para dar en primera persona explicaciones sobre la dimisión de Íñigo Errejón de todos sus cargos a raíz de las denuncias contra el exdiputado por violencia machista.

Díaz ha ofrecido una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados después de una reunión de su grupo parlamentario, en la que han abordado en qué situación deja al grupo este escándalo y el relevo en la Portavocía de Sumar en la Cámara Baja tras la salida de Errejón (aunque este último asunto no se ha resuelto aún).

La vicepresidenta ha abierto la puerta a que Sumar se persone contra Errejón en los tribunales en el caso de aquellas causas que sean judicializadas. Eso sí, la dirigente gallega ha insistido en que el espacio lo hará sólo si así lo quieren las víctimas.

"Lo que tenemos que hacer ahora es defender a las víctimas, acompañarlas. Si ellas quieren que nos personemos, nos personaremos. Son ellas las que tienen que decir cuál es el apoyo que quieren de nosotras", ha explicado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno también ha avanzado que el grupo parlamentario estudia encargar los mecanismos de prevención frente al acoso y al machismo en el seno del propio grupo a agentes "externos e independientes", tras la reflexión que han llevado a cabo a raíz de lo sucedido en los últimos días.

La "difícil conversación" entre Díaz y Errejón

Díaz ha realizado una narración cronológica de cómo se enteró de las denuncias de mujeres contra el exdiputado que fue recopilando la periodista Cristina Fallarás y cómo actuó. Según su relato, el martes por la noche su equipo le traslada estas denuncias y comienza a darle seguimiento.

El miércoles se traslada, junto a otros ministros y al presidente del Gobierno, a Faro (Portugal) para seguir la cumbre hispanolusa que se celebraba allí. Por la tarde se pone en contacto con el propio Errejón, que le reconoce actitudes y comportamientos "machistas y vejatorios contra mujeres", en una conversación que la líder de Sumar califica como "una de las más difíciles de mi vida".

El jueves, Díaz y Errejón vuelven a hablar y la vicepresidenta, asegura, le pide directamente el acta de diputado y el cese de todas sus responsabilidades orgánicas en Movimiento Sumar. "Si hubiera tenido conocimiento de hechos tan graves anteriormente, habría actuado de la misma manera. No abrimos ni siquiera un expediente administrativo. Él acepto los hechos y público unilateralmente una carta que no comparto", ha añadido Díaz.

Díaz: "Errejón no debió de ser diputado ni portavoz, pero la información la tenemos desde los últimos días"

"Errejón no debió de ser ni diputado ni portavoz, evidentemente, pero la información la tenemos desde los últimos días", ha admitido la ministra de Trabajo. También ha sido preguntada Díaz por la denuncia en Twitter contra el exdiputado en el verano de 2023 por una agresión machista en un festival en Castelló, un suceso que ha derivado en la dimisión de Loreto Arenillas como diputada y dirigente de Más Madrid.

Este mismo lunes, el portavoz de Podemos Pablo Fernández ha asegurado que cuando la formación morada tuvo conocimiento de estos hechos (en ese momento formaban parte de la coalición electoral de Sumar), se lo comunicó a Díaz.

"Yo estaba en campaña electoral y no tuve conocimiento de la denuncia de esta mujer, fue mi equipo el que me informó. Hablé con Podemos, con la señora Belarra, y con Más Madrid. Como las compañeras de Más Madrid han contado, nos dijeron que habían abierto una investigación que posteriormente cerraron. Cerraron el expediente y ese tuit se retiró. Si yo hubiera conocido lo de ahora, hubiera actuado como lo he hecho en este momento", ha defendido Díaz.

La dirigente de Sumar ha reconocido saber que Errejón estaba acudiendo a terapia y, según ha trasladado, él le había contado que ahora estaba "mucho mejor".