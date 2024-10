Más Madrid reconoce su "error" en el episodio de acoso de Errejón en Castelló pero descarta más dimisiones

Más Madrid ha insistido este lunes en que asume el "error" que, a juicio del partido, cometieron en el verano de 2023 cuando no investigaron lo suficiente un caso en Castelló en el que una mujer denunció a través de un hilo de Twitter (que posteriormente borró) que Íñigo Errejón la había agredido sexualmente al realizar tocamientos sin consentimiento durante un concierto; sin embargo, la organización descarta que vaya a haber más dimisiones tras la que ha protagonizado la exdiputada autonómica Loreto Arenillas.

La líder de Más Madrid, Mónica García, y las portavoces en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid, Rita Maestre y Manuela Bergerot, han comparecido este lunes en una rueda de prensa para dar más explicaciones sobre este caso en concreto y sobre el momento que atraviesa la organización a raíz del escándalo del exportavoz parlamentario de Sumar.

Las tres dirigentes han asegurado que toda la organización, "cargos, trabajadores, militantes y simpatizantes" está en "shock" por los testimonios recopilados y difundidos en los últimos días que apuntan a agresiones y abusos por parte de Errejón a varias mujeres, testimonios que la periodista Cristina Fallarás sacó a la luz, y que sigue recopilando.

El suceso de Castelló se produjo durante las semanas previas a la campaña electoral del 23J. Según han relatado las dirigentes de Más Madrid, lo conocieron "a la vez que todo el mundo, cuando se publicó el hilo de Twitter", momento en el que preguntaron por esto tanto a Errejón como a Loreto Arenillas (que también aparecía mencionada en la publicación de la víctima).

En ese instante, han explicado, se pusieron en contacto con ambos dirigentes, que, según palabras de García, "minimizaron" lo ocurrido. El partido reprendió entonces a Arenillas por haber actuado "a espaldas de la organización, de la ejecutiva y de la dirección", pero le mandataron trasladarle a la víctima que podía disponer de los recursos de Más Madrid para denunciar.

Arenillas asegura que ofreció contarlo públicamente

A partir de ese momento, relatan las dirigentes, "no tuvimos acceso a más información, no se investigó más y no se interpretó por nuestra parte como una alarma de pauta generalizada de comportamiento de Errejón", ha explicado Bergerot.

"Esto fue un error y una actuación insuficiente, y pedimos perdón como organización", ha añadido la portavoz en la Asamblea de Madrid, que ha recordado, al igual que Maestre y García, que el pasado viernes expulsaron a Arenillas del partido "por pérdida de confianza" tras conocer los diferentes testimonios que acusan a Errejón de agresiones sexuales y de actitudes claramente machistas.

Preguntada en concreto por la posibilidad de acometer nuevas dimisiones, la ministra de Sanidad y líder del partido ha descartado esta opción.

Arenillas: "Informé a la víctima de opciones de reparación con una agente de género"

Minutos después de esta rueda de prensa, Arenillas ha difundido un comunicado en la red social X para desmentir la versión de las principales dirigentes del partido. La exdiputada defiende que no sólo no minimizó el suceso, como explicaron García, Bergerot y Maestre, sino que, incluso, "me puse a disposición del director de comunicación para explicarlo públicamente si era necesario".

"Informé a la víctima de opciones de reparación con una agente de género como normalmente se hace en estos casos, también reprendí a Errejón y le insté a buscar ayuda y a abandonar comportamientos que dañan a las mujeres", ha explicado Arenillas, tras insistir en que le comunicó lo que había sucedido a la propia Bergerot y a la secretaria de feminismos, Cristina Castillo.

"Quizás no hice lo suficiente, pero lejos de encubrir u ocultar información, informé. La dirección del partido no consideró relevantes los hechos para elevarlos a los órganos superiores, ni hacerlos públicos, ni activar los procedimientos establecidos en nuestros estatutos y normas internas. Más tarde, la denuncia en redes desapareció y nadie consideró que aquel episodio no requería mayor acción", prosigue la exdiputada.

Arenillas ha anunciado en X que "en las próximas horas" presentará una denuncia formal "por vulneración grave de los estatutos ante la Comisión de Garantías de Más Madrid" y ha precisado que no descarta acudir a los tribunales.

Más Madrid recomendó a Errejón "ayuda profesional"

García ha insistido en que Más Madrid está "en shock" y en que en el partido "ni sus compañeros, ni la gente que ha militado con él ni sus amigos eran conscientes" de las dimensiones de los comportamientos machistas y agresores del exdiputado de Sumar. "Estamos hablando de convivir con una persona que tiene dos caras", ha dicho la ministra de Sanidad.

García, Bergerot y Maestre han reconocido que, aunque no conocían estos comportamientos sí que pensaron que Errejón "tenía problemas personales de otra índole, e intentamos ayudarle para que buscara ayuda profesional". "Le recomendamos ayuda profesional, pero si hubiéramos sabido que era un agresor lo hubiéramos llevado directamente a comisaría", ha zanjado la ministra de Sanidad.