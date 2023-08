Yolanda Díaz defiende ante el rey "el único Gobierno posible" con PSOE y Sumar

"El único Gobierno posible, el de coalición progresista". Es decir, entre PSOE y Sumar. Es lo que ha defendido este lunes la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ante el rey Felipe VI. Así lo ha explicado en una rueda de prensa celebrada en el Congreso tras su visita al Palacio de la Zarzuela.

"Le hemos manifestado al jefe del Estado la vocación de apoyar la candidatura de Pedro Sánchez", ha afirmado Díaz ante los medios de comunicación. Para la ministra, "los españoles han votado bien, no se han equivocado y eran conscientes de qué estaban votando".

Es decir, "no se les puede hacer ir a una repetición electoral". "La ciudadanía ha votado diversidad y pluralidad. Desde Sumar hemos hecho campaña defendiendo diversidad y plurinacionalidad, y expresarnos en distintas lenguas", ha añadido.

Díaz ha destacado que confía en que Sánchez logre los apoyos necesarios para conformar Gobierno. Todo tras una negociación "que no será sencilla". Tampoco con Sumar, que ya ha enviado una primera propuesta "de contenido" a los socialistas. "Estamos alejados pero tengo toda la confianza en que llegaremos a un acuerdo", ha destacado.

Para la vicepresidenta segunda, la mayoría de la Mesa del Congreso que otorgó la Presidencia a Francina Armengol "se puede reeditar". Aunque ha querido ser prudente al afirmar que "no hay ninguna negociación sencilla", ha asegurado estar en disposición de conformar el Gobierno de coalición progresista.

Sobre si Felipe VI debe decidir que sea ya Sánchez, o en cambio Feijóo, quien opte a la investidura, Díaz no ha querido mojarse. "Respeto absoluto a la decisión que el rey tome sobre esta cuestión. Respetamos escrupulosamente, no como hacen otras formaciones políticas", ha afirmado.



La líder de Sumar también se ha referido a una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo. Sobre el líder del PP ha señalado que "no tiene posibilidad porque no tiene números ni aliados". Para Díaz, "la única explicación" de un posible intento de investidura de Feijóo es "la profundidad de la crisis que tiene el PP". Unos hechos que, a su juicio, vienen de los tiempos de Pablo Casado. Una crisis "de la que todavía no se ha recuperado".