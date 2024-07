Yolanda Díaz no se levantará de la mesa para negociar la reducción de jornada porque ve "posibilidad de acuerdo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que no dejará la mesa que negocia la reducción de la jornada laboral y afirma que ve una "posibilidad de acuerdo", siempre y cuando la patronal quiera "formar parte" de este. No obstante, la CEOE y Cepyme ya han mostrado su oposición a esta medida.

Díaz ha reiterado que el Ejecutivo reducirá la jornada laboral sin bajar los salarios y que no hará "una reducción fake". Así ha declarado a los medios tras clausurar las jornadas LGTBI+ del sindicato UGT. "No me rindo jamás", ha afirmado la ministra.

La titular de Trabajo ha señalado que apuesta por un acuerdo tripartito –entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos– y que se presentará a la reunión del siguiente lunes con una propuesta que no ha desvelado a los medios. De este modo, la vicepresidenta pretende lograr el visto bueno de la patronal, a la que ha pedido que participe en la negociación y abandone "la huelga de brazos caídos".

"La postura de la patronal ha dejado mucho que desear, ha sido claramente decepcionante e incomprensible", afirmó el lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante una rueda de prensa. Añadió que, después de meses de negociación, CEOE y Cepyme no pueden seguir "en el no a todo" y buscando la manera de que la reducción de jornada al final no se aplique.

"Espero y deseo que la patronal tenga, primero, altura de miras, se deba a la institucionalidad de la mesa y, desde luego, ante las propuestas que hagamos, lógicamente las trabajemos", ha expresado.

El Ministerio de Trabajo se sienta con la patronal y los sindicatos desde hace varios meses para pactar una reducción de la jornada laboral. En concreto, el objetivo es pasar de las actuales 40 horas semanales a las 38,5 y en 2025 alcanzar las 37,5 horas.