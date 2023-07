Yolanda Díaz: "Quien tiene un problema con la manipulación de votos es el PP"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar a las elecciones generales del 23 de julio, Yolanda Díaz, se ha referido este jueves a las dudas sembradas por el Partido Popular acerca del funcionamiento del voto por correo en estos comicios.

El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en duda la voluntad del servicio de Correos para gestionar todas las peticiones y repartir todos los votos, algo que ha rechazado de manera categórica Díaz en una entrevista en Espejo Público.

La vicepresidenta, de hecho, ha recordado que si hay alguien que tenga "problemas" con asuntos relacionados con "la manipulación del voto" es precisamente el Partido Popular, que en Galicia fue relacionado con el denominado carretaxe en distintas elecciones municipales y autonómicas.

Este fenómeno, muy conocido en la política gallega, engloba aquellas prácticas poco éticas que consisten en llevar a los votantes directamente desde sus casas hasta las urnas para tratar de decantar procesos electorales.

En diferentes elecciones autonómicas y municipales, partidos como el PSdeG, el BNG o, en su día, Alternativa Galega de Esquerda (AGE), acusaron al PP de llevar a personas de avanzada edad desde sus domicilios o desde residencias para que depositen votos a favor de los conservadores. En las elecciones gallegas de 2012, AGE denunció que los conservadores habían desplazado en autobuses a unos 300 ancianos de la residencia de Rairo (Ourense) para votar.

A las personas desplazadas con este fin por partidos políticos se las denomina carretada, y a la práctica, el carrexo o carretaxe. "Cuidado con lo que está diciendo el presidente del PP. Yo soy gallega, el que tiene un problema con la manipulación del voto es el PP, con el carretaxe y las sacas de votos. Yo he denunciado en Lugo que votaban personas con discapacidades sin certificados para poder votar. Mandemos un mensaje de tranquilidad. Yo he votado en las pasadas elecciones por correo y no ha fallado nada", ha defendido la candidata de Sumar.

Feijóo ha sembrado la duda sobre los "jefes" de Correos, a lo que Díaz ha respondido que "los jefes no reparten el voto". La vicepresidenta ha señalado que los trabajadores del servicio postal viene sufriendo "un deterioro de sus condiciones" precisamente desde que Feijóo fue designado como presidente de Correos (2000-2003), durante el Gobierno de José María Aznar.

"La situación de Correos lleva así mucho tiempo por la gestión del PP, que practicó los mayores recortes. Lo que hizo el señor Feijóo es muy grave y yo le pido respeto a los 50.000 trabajadores de Correos. Los jefes no reparten la documentación, las contrataciones ya se están formulando. Cuidado con lo que esta diciendo el presidente del PP", ha insistido la candidata de Sumar.