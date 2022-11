Yolanda Díaz: "Sumar es ya imparable y voy a dar un paso adelante, pero de manera colectiva y feminista"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dejado claro este martes que si las personas involucradas en el proceso de escucha de Sumar quieren, dará "un paso adelante", pero lo hará, ha precisado "de manera colectiva y feminista, con vosotros y con vosotras".

Así se ha expresado Díaz durante un acto de Sumar celebrado en Iruña, donde ha reivindicado la "política grande", la que "cambia la vida de la gente", frente a la "pequeña política" que funciona para "dar titulares" y que genera "ruido". El acto se ha celebrado apenas unos días después de que Podemos cerrase su Universidad de Otoño, en la que se pidió a todo el espacio progresista "respeto" para la formación morada y para su militancia.

"Creo que hay ganas, es lo que estoy viendo en toda España. Como estoy pensando mucho y tenéis muchas ganas, quiero decir algo despacio y claro. Si vosotros y vosotras queréis sumar y hacéis lo que ya estáis haciendo, Sumar es ya imparable, Sumar sois vosotras y vosotros, sois imparables, no hay marcha atrás, vamos a continuar, a seguir sumando y, si queréis sumar, yo voy a dar un paso adelante; pero eso sí, de manera colectiva, feminista, con vosotros y vosotras", ha dicho.

La vicepresidenta ya se refirió a la posibilidad de dar "un paso adelante" (una cuestión que se refiere a la candidatura a las próximas elecciones generales) en el acto de presentación de Sumar en Madrid, a principios de julio. Díaz siempre lo ha condicionado a la "decisión colectiva" que salga de la configuración de su proyecto, y este martes lo ha reiterado con vehemencia.

Dado que no se conoce la hoja de ruta concreta de la plataforma que abandera la ministra de Trabajo, se ha especulado sobre la fórmula en la que Díaz sería candidata de un espacio en el que podrían estar presentes partidos como Izquierda Unida o como Podemos, entre otros. En estas formaciones sus candidaturas son elegidas por sus militancias en procesos de primarias.

Sin embargo, el proceso de escucha de la vicepresidenta parece ir por otros derroteros, y desde el principio dejó claro que no quería que en esta fase el protagonismo fuera de las organizaciones, sino de la sociedad civil. Sería esa sociedad civil organizada en Sumar (cuando se constituya su estructura) la que también tendría en su mano la decisión de elegir a Díaz como una eventual candidata a las próximas elecciones generales, aunque la ministra no ha aclarado todavía esta cuestión.

En el acto de este martes, Díaz ha defendido que "Sumar va de hacer las cosas de manera diferente; no hacemos política para dar titulares, sino para cambiar la vida de la gente. Estamos hartas de la pequeña política que no hace más que ruido, que enfrenta, que no hace más que hacernos escuchar barbaridades todos los días".

En concreto, la vicepresidenta se ha referido al rechazo del PP al denominado estatuto del becario y a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acusó al Gobierno de querer meter a la oposición en la cárcel.