Yolanda Díaz: "Una trabajadora que va a cuidar a su padre hospitalizado no es absentismo, es conciliación"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha reconocido en el Congreso de los Diputados que "el absentismo laboral es un problema", pero ha querido dejar claro también que es importante diferenciar lo que es y lo que no es absentismo. "Una trabajadora que no acude a su puesto de trabajo porque está enferma no es absentismo, es que tiene que ser protegida. Y una trabajadora que tiene que cuidar a su padre hospitalizado, es conciliación", ha aseverado.

Díaz también ha explicado que tampoco el hecho de faltar al trabajo por hacer uso del derecho a la huelga es absentismo: "Es democracia y son derechos humanos".

Se trata de la respuesta a una pregunta que le ha lanzado el diputado de Junts per Catalunya Josep Maria Cervera, en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso, acerca de las medidas que está tomando el Gobierno para controlar el absentismo laboral.

Díaz ha reconocido que los datos de absentismo en España duplican a los de la media europea. En el conjunto de la Unión Europea, la media de absentismo se sitúa en 2,5 puntos, mientras que en España la cifra escala a 4,1. La vicepresidenta ha dejado claro, por tanto, que existe "un grave problema", pero que es necesario evaluar "las causas" que producen ese absentismo y también "las consecuencias" que puede llegar a tener la crisis de la DANA en el mismo.

En términos de Producto Interior Bruto (PIB), Díaz ha cifrado en un millón y medio de euros el impacto del absentismo. Para cerrar su intervención, ha enumerado las que, para ella, son los elementos que hay que tener en cuenta para analizar y poner solución al problema: profundizar en el diálogo social, tener muy presente el respeto a los derechos de los trabajadores, defender los servicios públicos evitando "utilizar el absentismo para privatizar" y reducir las mutuas y apostar todavía más por la sanidad pública.