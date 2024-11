Feijóo ahonda la brecha con Von der Leyen y pide a Sánchez que sustituya a Ribera como candidata a la Comisión

El Partido Popular intenta embarrar el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, aunque asume que lo más probable es que se haga con el puesto. Saben que tiene la confianza de Ursula Von der Leyen y aun así insisten en poner en aprietos a la dirigente española y con ella a todo el nuevo colegio de comisarios europeos.

Alberto Núñez Feijóo, en una intervención ante los medios en el Congreso de los Diputados después de ausentarse del pleno, ha asegurado que Pedro Sánchez "ha de reaccionar a la presión a la que está sometiendo a las instituciones europeas" al "chantajear" a la Comisión con el nombramiento de Ribera". "La Comisión no puede ser el escondite de los problemas políticos y judiciales de la candidata del Gobierno", señaló el líder del PP.

Feijóo ha dicho que Ribera "no superó el primer examen a candidata", pero lo cierto es que el resultado, tras las maniobras del PP para dilatar el proceso, probablemente no se conocerá hasta la próxima semana. Fuentes de la dirección nacional reconocen que lo más seguro es que pase la prueba y el mismo Feijóo ha asegurado que no tiene capacidad en el PP Europeo para frenar su nombramiento.

Ribera es una apuesta directa de Von der Leyen, que, a través del portavoz de la Comisión, le ha reiterado este miércoles su apoyo. "La presidenta ha dado su confianza al conjunto de candidatos al puesto de comisarios y el proceso para su confirmación está en curso. Evidentemente nada ha cambiado con respecto a esta posición inicial", ha dicho, según recoge la agencia EFE, Eric Mamer, preguntado sobre si Von der Leyen mantiene la confianza en Ribera.



Otro candidato

Pero Feijóo va en dirección contraria, aunque ello suponga cuestionar a su compañera del PP Europeo. "Le pido al Gobierno que retire la candidatura de Teresa Ribera", dijo el líder de la oposición, que señaló directamente a la ministra de Transición Ecológica por la catástrofe de la DANA en València.



Los populares quieren que el Ejecutivo proponga otro candidato y Feijóo ha asegurado que hay otros miembros del Consejo de Ministros que contarían con el apoyo del PP. Preguntado por Luis Planas, ministro de Agricultura, no ha querido pronunciarse.