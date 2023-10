Zapatero defiende la amnistía para los encausados del 'procés': "Cabe en todos los ordenamientos democráticos"

El PSOE lo esperaba. Y este lunes llegó el momento. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se ha manifestado por primera vez acerca de la amnistía que negocia Pedro Sánchez con Junts y ERC. Lo ha hecho, como era previsible, para defenderla.

Ha sido en una entrevista realizada a primera hora de este lunes en el programa "Más de Uno" de Onda Cero. "¿Usted defiende la amnistía de Puigdemont?", le ha preguntado de forma directa el periodista Carlos Alsina. "Estoy a favor", ha contestado Zapatero.

"Me sorprenden algunos pronunciamientos. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestra. De hecho ha habido decenas de amnistías desde la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún país occidental, democrático y europeo que haya renunciado a la amnistía. Unas figuran en la Constitución, otras no", ha destacado el expresidente.

Zapatero ha continuado argumentando su respuesta. "Más allá del procès y esta posible amnistía, ¿por qué España va a renunciar a tener esa institución ante una eventualidad? ¿Por qué vamos a decir que no cabe? Cabe en nuestro ordenamiento igual que cabe en los ordenamientos democráticos. Todos reconocen la división de poderes y el principio de igualdad pero contemplan situaciones excepcionales para que este instituto actúe en favor del interés público y el interés general".

El expresidente socialista ha defendido las negociaciones de Sánchez con Junts y ERC. "Hay que intentar que haya Gobierno", ha afirmado durante la entrevista. "En lo que pueda ayudar, ayudaré", ha señalado sobre su papel en este proceso. "En la campaña electoral me empleé a fondo, por lealtad a mi partido", ha recordado.

Preguntado sobre por qué Sánchez consideraba que la amnistía no cabía en la Constitución, Zapatero ha señalado que lo que no es posible es concebirla como la hacen los partidos independentistas. En su opinión, ahora debe estar "motivada adecuadamente, justificada y amparada".

"Cuando se está en el Gobierno si hay que cambiar de opinión se cambia por el interés general", ha contestado en otro momento posterior de la entrevista sobre cuestiones en las que Sánchez ha virado.

Para Zapatero, la amnistía "forma parte de un proceso para iniciar el reencuentro de la sociedad catalana y del conjunto de Catalunya con el Estado". El expresidente del Gobierno ha destacado que es una política equivocada dejar que los conflictos estén enquistados.