La Taula Sindical de Catalunya, formada per IAC, CGT, COS, CNT, Solidaritat Obrera i Co.Bas, ha sortit al carrer amb motiu de l'1 de maig, el Dia Internacional del Treballador, per "posar el treball al centre" i erigir-se en "alternativa" als sindicats majoritaris, CCOO i UGT, a qui han acusat de "trair" la classe obrera. Els líders dels sindicats han denunciat "l'estafa" de la reforma laboral i "l'operació de màrqueting" per defensar-la i han assegurat que la realitat és que les persones que van a treballar "cada vegada són més pobres". Segons la CGT, la marxa ha reunit unes 5.000 persones.

Els sindicats han afirmat que la pèrdua de poder adquisitiu és "alarmant", ja que en l'últim any i dos mesos hem perdut el 16% del salari", ha assegurat el secretari general de la CGT a Catalunya, Ermengol Gassiot. "Els contractes indefinits són molt més fàcil de rescindir, s'ha facilitat l'acomiadament", ha dit Gassiot, que ha afirmat que "s'ha canviat el nom del contracte temporal, ara és un indefinit en el que poden fer-nos una puntada i acomiadar-nos fàcilment", ha afegit.

En la mateixa línia, el portaveu de la IAC, David Caño, ha indicat que "acomiadar un treballador és igual de fàcil que abans d'aquesta reforma laboral" i que en lloc de mirar quants contractes indefinits es fan, cal mirar la durada de les feines. "Estan fent una operació de màrqueting, donant càlculs generals, però a l'hora de la veritat hem de mirar quant duraran aquests contractes indefinits", ha subratllat.

En el transcurs de la manifestació, que ha començat al parc de les Tres Xemeneies i fins a la Via Laietana, hi ha hagut crítiques constants als sindicats majoritaris i a la patronal i un breu moment de tensió davant la seu d'UGT, a la rambla del Raval. Els manifestants han reclamat la derogació de la reforma laboral, a banda de millores salarials que permetin afrontar l'increment desbocat del cost de la vida. La marxa, abans d'arribar a la Via Laietana, ha passat també per la plaça Sant Jaume.