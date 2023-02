10 perfils en català que ho peten a TikTok

A TikTok s'hi pot ballar, cantar, fer bromes, compartir passions i difondre temes com l'educació sexual. I també s'hi pot expandir la llengua. És una de les xarxes socials més populars del moment, especialment entre els més joves, i està conquerint el món dels vídeos curts. Cada dia, més i més usuaris s'uneixen a aquesta plataforma per crear vídeos en molts idiomes diferents, entre ells en català. Per això, avui us portem deu perfils de contingut en català que són imprescindibles de seguir.

L'àvia Rosa

En Francesc i la seva àvia, la Rosa, s'ho passen d'allò més bé a TikTok. Al principì, aquest perfil va començar amb bromes del net a la seva entranyable àvia, però ara podem veure a la Rosa gaudint de tota mena d'escenes de quotidianitat. Fent el dinar, mirant la tele o simplement jugant, els més de 47.000 seguidors del perfil de TikTok es diverteixen amb les reaccions naturals i gracioses d'una àvia que ho peta a les xarxes.

Gerry

El peril d'en Gerard, conegut com a Gerry o Gerryquerryberry, és un dels canals joves amb més varietat de contingut en català. Aquest noi de Sant Cugat del Vallès és hàbil fent vídeos de safareig sobre celebritats, preguntes al carrer i recomanacions de llocs on anar. Aquestes, però, només són algunes de les seves especialitats, perquè quan parla del Mundial de Qatar se li dispara el nombre de visites als seus vídeos. Acumula 57.000 seguidors, però té vídeos que gairebé dupliquen la xifra.

En Gerry va ser un dels tres impulsors de la iniciativa digital Tindercat durant la pandèmia, unes trobades virtuals a través del espais de veu de Twitter on s'hi connectaven persones que buscaven parella. Amb el temps, les trobades van començar a poder ser actes presencials, i les xerrades a través de les xarxes van començar a ser seguides per milers de persones.

Pol Gise

En Pol Gise és un dels usuaris en català més mítics de les xarxes. Sempre hi ha penjat vídeos, des de l'època dels vines -format de vídeo curt que va popularitzar la xarxa social Vine cap al 2013-, que potser pocs recordaran. En Pol, amb 122.000 seguidors i gairebé dos milions de "m'agrada" ens diverteix creant i ridiculitzant situacions còmiques.

Ayoub Borbata

Des de fa un any i mig, l'Ayoub Borbata ho peta a TikTok amb més de 147.000 seguidors. És marroquí d'orígen, però viu a Arbúcies des de petit, i ara sorprèn a tothom a les xarxes amb el seu accent català. Els seus vídeos ensenyant llengua catalana a la seva mare s'han fet tendència a TikTok, i alguns d'ells arriben al mig milió de visites. A més, la resta del seu contingut, també majoritàriament en català, apropa la cultura marroquina a Catalunya i fa comèdia alhora que trenca tabús.

Gemmeta la divina

La Gemma Climent o Gemmeta la divina és una influencer en tota regla. Balla, fa reptes virals, ens parla de situacions quotidianes i ens ensenya les seves receptes de cuina prerferides. Acompanyada en moltes ocasions per amics i amigues, mostra el costat simpàtic de la vida i per això s'ha guanyat els gairebé 59.000 seguidors que té. A més, és una de les participants del programa Influenx3r que ha impulsat el nou canal infantil i juvenil de TV3.

Julen Music

La d'en Julen Music és una cara coneguda pels seguidors del programa APM? de TV3, on hi colabora amb vídeos curts i divertits. Amb el seu contingut musical, en Julen és capaç de versionar qualsevol cançó, canviar-la de gènere i convertir-la en un hit viral. Al seu perfil de TikTok s'hi difón la música en català, una aposta molt encertada per enriquir la llengua, encara que sigui en un to humorístic. En Julen té més de 16.000 segudors i gairebé 200.000 "m'agrada".

Long Li Xue

En Long Li Xue és una de les cares famoses més conegudes pel jovent de Catalunya a les xarxes socials. Des de fa molts anys, en Long, que es defineix com a xinès-català, publica contingut humorístic a Instagram, i això l'ha portat a formar part de diversos programes de ràdio juvenils. A TikTok hi penja vídeos parlant de la seva vida, explicant les vivències més curioses i surrealistes, i també fent entrevistes pel carrer.

En Long encara és molt jove, però és un d'aquells usuaris que fa anys i panys que ho peten a les xarxes, i ha estat una part important de que el català s'hagi fet un lloc propi a les plataformes.

Can Putades

Quatre amigues de La Garrotxa van venir a viure en un pis compartit a Barcelona i el que passarà a continuació et sorprendrà. Així podria titular-se el perfil de TikTok que porta per nom Can Putades. La Joana, l'Ona, la Berta i la Núria tenen 21 i 22 anys i es passen el dia fent-se bromes, ballant, fent reptes virals i vivint la vida amb alegria. I tot això ho comparteixen en català amb la seva comunitat, més de 51.000 seguidors fidels.

Bet Molina

La Bet Molina és una fanàtica de la cultura que dedica els seus vídeos de TikTok a parlar d'aquelles propostes que més li agraden. Amant dels llibres, els podcasts, els museus i el teatre, la Bet recomana, als seus gairebé 8.000 seguidors, les millors exposicions, festivals i activitats que es poden fer a Catalunya. També hi trobareu recomanacions de la millor literatura, sèries i pel·lícules.

Walter Capdevila

En Walter Capdevila és una persona molt especial. Entusiasta de mena, es caracteritza per fer un contingut extremadament simpàtic i, en ocasions, trencador. Des de fa un any i mig, es dedica a fer vídeos graciosos i de comèdia portant a l'extrem algunes situacions al mig de la ciutat o la muntanya, el que l'ha fet mereixedor de més de 238.000 fans. Recentment ha destacat com a reporter de peu de carrer de 8TV, on ha pogut fer algunes de les entrevistes més incòmodes i divertides de la televisió catalana.