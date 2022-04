10 títols de literatura infantil i juvenil per regalar aquest Sant Jordi

Un dels moments més màgics i poderosos de la nostra vida és quan aprenem a desxifrar síl·labes i llegir paraules. Quan hi som pel tros, i llegim a poc a poc i amb un to robotitzat, potser no en som conscients, però aprendre a llegir és aconseguir un bocinet de llibertat. Un tros de llibertat que es pot fer tan gran com ho sigui la nostra curiositat i les ganes de llegir. Afortunadament, les editorials i les persones que es dediquen a escriure i il·lustrar històries pels infants i joves ja fa temps que s’han espolsat els complexos de pertànyer a un gènere "petit", i reivindiquen el lloc que els pertoca. Tot seguit deu recomanacions que abracen des dels primers lectors fins als adolescents que ja tenen ganes de tastar el que s’anomena "literatura adulta".

'La colla dels 11', Rocio Bonilla (Anima llibres)

El protagonista d’aquest àlbum il·lustrat adreçat als primers lectors és en Benjamí, un peix que s’emociona molt quan el conviden a sumar-se a la popular colla dels 11, el tema és que de seguida s’adona que aquesta colla més que respectada és un grup temut que es burla dels altres peixos. Aleshores en Benjamí pren la decisió d’apostar per l’amistat de debò i no per les relacions que fent servir l’abús i la por imposen la seva manera de fer. Un bon llibre per plantar cara a una situació que sovint les fa passar magres a molta mainada.

'Per què tenim por?', Fran Pintadera (Akiara Books)

Quan som petits, hi ha un moment determinat que arriba l’etapa de les pors, i aquest llibre que esquiva la moralina fàcil, va d’això, de les pors i les emocions que desperten. Il·lustrat per Ana Sender, aquest títol fa tàndem amb el Per què plorem, que ja ha estat traduït a deu llengües. Tots dos són molt recomanables, sobretot per fer net amb les pors i recels que hagi pogut provocar la pandèmia, i en totes les situacions de canvis en general.

'No soc un monstre!', Shinsuke Yoshitake (Libros del Zorro Rojo)

Un mal dia el té tothom i això no ens converteix en monstres. Aquesta és la tesi d’aquesta història adreçada als lectors més menuts. A través de la seva protagonista es donen eines per afrontar el mal humor, i capejar sentiments més forts com la ira o la frustració. Aquesta història segueix el precepte de "no pots controlar les coses que passen, però sí les teves reaccions". Una bona història per ajudar a manegar les emocions en moments complicats.



'El gran llibre de la Mare Terra', Yuval Zummer (Editorial Joventut)

Si no coneixes el que t’envolta, resulta difícil estimar-ho, precisament per això aquest llibre, escrit amb un propòsit divulgatiu, dona tota mena de detall dels ecosistemes del nostre planeta. És un llibre que desperta les ganes de ser activament més responsables amb la natura i els seus habitants. Pels entusiastes del tema, a la mateixa sèrie trobareu El gran llibre de les cuques, El gran llibre del mar, El gran llibre de les bèsties o El gran llibre de les flors.

'Petits poemes', Joan Brossa (El Cep i la Nansa)

Il·lustrat per Mercè Galí, aquest àlbum és una magnífica porta d’entrada a l’univers de Joan Brossa i una bona manera d’esperonar la imaginació. El volum reuneix 16 poemes triats per Judith Barnés, i un manual d’instruccions per fer versos a la manera de Brossa. Tot plegat un bon artefacte per encomanar la màgia i la llibertat.

'El vuitè nan', Josep Vallverdú (La Galera)

La nova història que proposa el gran clàssic viu de la literatura infantil catalana capgira un dels contes més populars del gènere. Vallverdú ens porta a Nanàndia on viuen els nans, i on també hi creix un nen destinat a convertir-se en cavaller i a creuar-se amb la Blanca. Amb aquest escenari, l’autor d’En Roc drapaire juga a trencar tòpics, perquè ja sabem que les coses no són sempre com ens les han explicat. (A partir de 8 anys).

'Un cas difícil', Jaume Copons (Combel)

La sèrie de L’Agus i els monstres, il·lustrada per Liliana Fortuny, ja ha seduït a molts lectors amb el seu sentit de l’humor i les picades d’ullet a referents de la literatura i el cinema. En aquesta nova entrega, la Lídia, l’amiga de l’Agus Pianola, passa per un mal moment, però gràcies a l’ajuda dels monstres i les indagacions detectivesques de l’Agus tot s’encarrila. (A partir de 8 anys).

'L’hivern del Sr. Jeroni', Eulàlia Canal (Anima llibres)

El senyor Jeroni viu tot sol des que s’ha quedat vidu, té poques alegries i poca companyia, però un incident a la casa del davant altera la seva controlada rutina. Aquesta delicada història d’Eulàlia Canal tracta sense drames temes com el dol, la solitud i l’acceptació de la vellesa. Una bona lectura pels adolescents que s’interessen per com viuen els seus avis i àvies.

'Capità Lluc', Carles Sala (La Galera)

Guardonat amb el Premi Folch i Torres 2021, i amb il·lustracions de Subi, aquest llibre que és una mena de road movie per a nens i nenes. Els protagonistes són dues colles que volen arribar a Sant Cargol de Mar, per veure això, el mar. Les aventures i les complicitats que es creen arrosseguen a ritme trepidant fins a arribar al punt final.

'La gran caminada', Stephen King (Editorial Males Herbes).

Aquesta distopia de Stephen King pot ser una bona baula pels lectors joves que volen començar a tastar la literatura per a adults. Aquí, l’escenari que planteja el mestre King és un esport nacional anomenat 'La Gran Caminada', un esdeveniment de primera magnitud retransmès en directe per totes les televisions, i on del que es tracta és de veure un centenar d’adolescents caminant en línia recta per una carretera, nit i dia, fins que només en queda un. Qui guanya, té el dret de demanar qualsevol cosa. Un llibre que es pot llegir com una crítica a les guerres i a les situacions absurdes i extremes que planteja la societat.