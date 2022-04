Si 2021 ja va ser un bon any per al còmic a Catalunya, la celebració d’una nova edició del Festival GRAF, el lliurament del nou Premi Finestres i la inauguració d’exposicions com Vinyetes migrants, entre d’altres esdeveniments, venen a confirmar el bon estat de salut del novè art a casa nostra. Us portem una selecció de set llibres i una revista de còmic en català publicats els darrers mesos per celebrar entre vinyetes la diada de Sant Jordi.

'El cercle de Loplop', de Sebastià Roig i Toni Benages (Males Herbes)

Després de la bona acollida de Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols (Males Herbes, 2015), Sebastià Roig i Toni Benages recuperen la figura del filòsof català per posar-lo rere la desaparició d’una misteriosa maleta propietat de l’escriptor Ramón Gómez de la Serna. La destresa de Benages per recrear localitzacions de la Barcelona del 1931 com el cabaret La Buena Sombra o el Maricel Park de Montjuïc i l’habilitat de Roig per enfilar un guió farcit d’enigmes i de prominents personatges com Eusebi Güell o Francesc Cambó, fan d’El cercle de Loplop una lectura trepidant.

'Berézina', de Sylvaine Tesson i Virgile Dureuil (Símbol Editors)

Un altre duet que ha repetit enguany és el format pel dibuixant francès Virgile Dureuil i l’aclamat escriptor de viatges Sylvaine Tesson. De nou, amb el fred i la neu ben presents. Si fa dos anys, el primer duia a la vinyeta l’estada solitària de Tesson a Sibèria, ara viatgem en sidecar de Moscou a París per desfer els desesperats passos en retirada de l’exèrcit de Napoleó, derrotat el 1812 en la campanya russa. Amb una escriptura més notarial i menys lírica que a Dins els boscos de Sibèria, Tesson es pregunta per l’ànima russa i pels destins compartits. El joc entre els dos temps i les recreacions històriques de Dureuil són més que notables.

'El partit dels panteres negres', de David F. Walker i Marcus K. Anderson (Tigre de Paper)

"Hi havia qui els admirava. Hi havia qui els detestava. Amb el temps, es van convertir en un mite. I, de vegades, separar el mite de la realitat resulta difícil", diu el periodista i guionista David F. Walker a les primeres pàgines d’aquest exhaustiu repàs a la història d’un dels moviments socials i polítics més influents del segle XX als EUA. En vuit capítols, l’assaig de Walker i les sòbries il·lustracions de Marcus K. Anderson sintetitzen els moments i les figures més rellevants del partit dels panteres negres, fent èmfasi en la seva complexitat. "No passa res si, després de llegir aquest llibre, teniu sensacions oposades sobre els panteres o us costa dirimir la vostra posició al respecte", rebla Walker a l’epíleg.

'Padrines', diversos autors (Pagès Editors)

Després de 8 hores i de Cavalls salvatges, arriba el tercer volum de la col·lecció Doble Tinta de Pagès Editors. A Padrines. Cròniques de maternitat i criança d’una generació silenciada, la periodista i professora de la Universitat de Lleida (UdL) Mariona Visa recull el testimoni de sis dones de les comarques de Lleida d’entre 80 i 90 anys al voltant de la maternitat i la criança durant la postguerra. Per sintetitzar l’any de converses que va sostenir amb elles, Visa s’ajuda del personalíssim dibuix de sis artistes diferents: Clara-Tanit, Lorena Rivega, Alba Feito, Isabel Vila, Laia Arqueros i TintaFina.

'Kent State', de Derf Backderf (Editorial Finestres)

Només cal fer una ullada a les 25 pàgines de notes amb què es tanca el llibre per adonar-se que Kent State se sosté sobre una immensa tasca de documentació i investigació. L’estatunidenc Derf Backderf s’ha basat en testimonis oculars i en aquesta exhaustivíssima recerca per recrear els fets de maig de 1970 en què la Guàrdia Nacional d’Ohio va disparar contra una manifestació d’estudiants de la Universitat de Kent contraris a la guerra del Vietnam, deixant un saldo de quatre morts i nou ferits. Dura i pertorbadora, Ken State va rebre el Premi Eisner 2021 a la millor obra basada en fets reals.

'Pollastre amb prunes', de Marjane Satrapi (Reservoir Books)

Amb una nova traducció, nou format, nova retolació i nou disseny, Reservoir Books ha reeditat enguany aquesta breu i commovedora obra de la iraniana Marjane Satrapi, premiada al Festival d’Angoulême 2005. Amb el seu cèlebre traçat en blanc i negre, l’autora de Persèpolis ens situa a la Tehran de 1958 per endinsar-nos en la història del músic Nasser Ali Khan, qui decideix deixar-se morir al llit després que la dona, fruit d’una discussió, li trenqui el seu estimat tar. Durant vuit dies, una munió de records, somnis i premonicions s’arrauliran al voltant del llit per parlar del sentit de la vida amb un toc d’humor marca de la casa.

'Tantes eren les alegries', de Sean Michael Wilson i Jaime Huxtable (Laertes)

Es diu que George Orwell va acabar de polir-lo abans de 1984, però l’extens assaig autobiogràfic Such, such were the joys no va ser publicat fins el 1952, dos anys després de la seva mort. En el text, l’escriptor anglès rememora la seva etapa d’estudiant a l’escola St Cyprian’s d’Eastbourne, dels vuit als tretze anys. Autoritat, violència i prejudicis de classe que marcarien el seu caràcter. L’adaptació gràfica que n’han fet els britànics Sean Michael Wilson i Jaime Huxtable fa un gran esforç per respectar el valuós text original, mesurant amb tacte l’aparició de nous diàlegs que fan fluir narrativament el guió.

'Forn de calç nº2', diversos autors (Extinció Edicions)

L’última recomanació no és un llibre, sinó una revista. Després de l’exitosa publicació del primer número, premiat amb una nominació al prestigiós Festival d’Angoulême, Forn de calç torna amb una altra bateria d’històries breus farcides d’humor, absurdisme, ucronies i molta crítica social a càrrec d’una nova fornada d’autors que empeny amb força. Del Tomatalipsi de Clara San Millán a La dama mecànica, de Jaume Pallardó, passant per Ego, de Raquel Gu, Forn de calç respira gamberrisme i estimulants aires de llibertat. Molta atenció al proper número. Forn de calç pot marcar època.