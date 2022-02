Ha mort l'il·lustrador Miguel Gallardo (Lleida, 1955), creador del personatge Makoki i de la novel·la gràfica María y yo, un dels seus treballs més coneguts i significatius de la seva trajectòria. Gallardo ha perdut la víctima com a conseqüència del tumor cerebral que patia des del 2020. L'autor es va distingir per la seva tasca de sensibilització i normalització al voltant de l’autisme, per la que va obtenir el Premi Serra d’Or.

Les seves il·lustracions han aparegut a publicacions com La Vanguardia, l'Ara, Herald Tribune, NYT o The NewYorker. També és l’autor del cartell de la Mercè de l’any 2016. Guanyador del Gran Premi del Saló del Còmic 2014, fa una setmana l'Ajuntament de Barcelona va proposar concedir les Medalles d’Or de Barcelona al Mèrit Cultural a Gallardo juntament a un altre dibuixant: Francisco Ibáñez.

El seu personatge més emblemàtic, Makoki, va veure la llum per primer cop només nou dies més tard de les primeres eleccions democràtiques espanyoles l’any 1977. Makoki es va acabar convertint en una icona underground que va deixar un important rastre en la generació dels 80 i va aparèixer en publicacions crucials de la contracultura com Disco Exprés, Star o El Víbora.

Gallardo va destacar per obres com Un largo silencio del 1997, amb una reedició ampliada el 2012), que va ser una de les primeres novel·les gràfiques sobre memòria històrica a partir del relat vital del seu pare viscut a la Guerra Civil i en els anys posteriors de la Dictadura; o Algo extraño me pasó camino de casa (Astiberri, 2020), un relat autobiogràfic sobre el descobriment i el tractament del tumor cerebral que va patir i que, finalment, li ha provocat la mort.



La seva dimensió autobiogràfica és present en una altra de les obres més conegudes i significatives de la seva trajectòria, María y yo (Premi Nacional de Còmic del 2008), primer en forma de llibre i posteriorment de pel·lícula, on explica la seva filla Maria, que pateix autisme.