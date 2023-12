Els àpats nadalencs són un bon moment per incorporar a la taula productes especials i de proximitat, molts d'ells encara poc coneguts pel gran públic. La Xarxa de Productes de la Terra, impulsada per la Diputació de Barcelona, agrupa més d'un miler d'empreses productores i elaboradores de productes alimentaris de qualitat de la demarcació de Barcelona, incloent-hi 55 de singulars, que tenen unes característiques pròpies i excepcionals sovint arrelats a una comarca o territori molt concret.

Embotits i productes del mar per als aperitius, escudella i carn per als plats principals, vins, caves i licors de proximitat... Nadal és l'època perfecta per tastar alguns d'aquests productes singulars. Et proposem 15 productes quilòmetre zero de les comarques de Barcelona per als àpats d'aquestes festes.

1. Gamba de Vilanova

Són un clàssic a les taules dels àpats nadalencs. En profunditats d'entre 600 i 900 metres es captura aquesta gamba vermella o rosada, típica de la capital del Garraf. La tradició pesquera de Vilanova i la Geltrú asseguren una bona extracció i conservació del producte, que es captura pràcticament sense l'acompanyament d'altres especies

2. Somalla

Aquest embotit sec de la família dels madurats, com la llonganissa o el fuet, concentra la seva producció a les comarques del Lluçanès i Osona. Es tracta d'un producte d'elevat valor energètic que ofereix un sabor intens.

Somalla. — Diputació de Barcelona

3. Ventre d’ossos

Nascut de la matança del porc a les cases de pagès del Vallès Oriental, aquest embotit elaborat amb llengua, fetge, costella i algun retall de porc ha mantingut intacta la seva elaboració artesanal. S'acostuma a menjar cuinat, acompanyat amb pèsols, mongetes, panses, prunes, fideus o fins i tot amb arròs a la cassola.

Ventre d'ossos. — Diputació de Barcelona

4. Llonganissa de Vic

Sola, en amanida, en coca de mossèn... aquest embotit destaca pel seu color vermell intens i brillant, i els petits daus de greix i el pebre en gra fàcilment visibles al tall. És una aposta segura que se sol menjar durant l'aperitiu.

5. Botifarra Terregada

Elaborada amb menuts de porc, ceba, tomàquet, all, ametlla, vi ranci, sal i pebre negre, és un embotit sense additius, autòcton del Vallès Occidental i característic de la cuina terrassenca de principis del segle XX. Es pot menjar sola i en amanides o passada per la paella amb oli d'oliva i servida sobre pa torrat, o acompanyant llegums com les mongetes del ganxet.

Botifarra Terregada. — Diputació

6. Calamar d'Arenys

Un producte molt apreciat i de primera qualitat pescat a la costa del Maresme, es pesquen de nit a una profunditat d'entre 20 i 30 metres amb la tècnica de potera. Les seves possibilitats culinàries són molt variades: des dels senzills calamars a la romana fins a plats de calamars farcits de marisc, carn, bolets o verdures.



7. Blat de moro escairat

Originària d'Amèrica, i introduïda a Europa al segle XVI, es caracteritza pel seu color blanc, a causa del procés de treure la pellofa del cereal: l'escairament. Actualment és habitual als molins especialitzats i deu la seva tradició i la seva conservació al llarg del temps al Berguedà, comarca on és costum incorporar-lo a l'escudella de Nadal.

8. Gall del Penedès

Criat en plena llibertat durant onze setmanes, la seva alimentació natural rica en gra potencia el sabor de la seva carn, ferma i de color més fosc que l'habitual. El Gall del Penedès pertany a la raça penedesenca negra i millorada i inclou pollastres, capons i pulardes.

Gall del Penedès. — Diputació de Barcelona

9. Capó pota blava del Prat

Criat a l'aire lliure sobretot al Delta del Llobregat, durant almenys 90 dies i amb un 80% de cereals, la tendresa de la seva carn s'explica per un major contingut de greix i és molt apreciada en restauració.

10. Ànec mut del Penedès

Des del segle XVI es cria a les zones rurals al voltant de Vilafranca del Penedès des del segle XVI aquest ànec de pell prima, que ha de menjar un mínim d'un 70% de cereals o derivats per tal que la carn sigui consistent, menys greixosa i de gran qualitat. La seva criança ha revifat des dels anys noranta i és un dels productes més apreciats de la comarca pels restauradors.

Ànec mut del Penedès. — Diputació de Barcelona

11. Malvasia de Sitges

Aquesta varietat històrica de raïm estava en risc d'extinció al segle XIX. El diplomàtic sitgetà Manuel Llopis i Casades va llegar a l'Hospital de Sant Joan Baptista una vinya situada a Aiguadolç i el negoci familiar d'elaboració de malvasia i, gràcies a aquest llegat, la varietat malvasia encara perviu avui en dia a Sitges. El seu vi licorós, blanc i dolç, és olorós i d'alta graduació, ideal pel postre després d'uns bons canelons i fricandó.

12. Vins del Vallès Occidental

Durant molts anys la comarca ha estat terra de vinya, però la crisi provocada per la fil·loxera i el canvi de model econòmica del territori van fer recular de forma dràstica la superfície vitícola a la comarca. Les vinyes es tornen a obrir i el projecte "Al Vallès, veremem!" del Servei de Turisme del Consell Comarcal treballa per donar-les a conèixer. Aquestes festes són l'excusa perfecta per provar vins d'aquesta terra.

13. Vins del Bages

El sòl i el clima del Bages propicia una gran varietat de vinyes. La varietat de raïm autòctona de la comarca, la Picapoll, dona un vi blanc afruitat, d'aroma fresc i d'esplèndida textura i personalitat. Pel què fa als raïms negres, al Bages s'estan recuperant varietats com el Picapoll negre, Sumoll i Mandó, que ajuden a consolidar el particular perfil de la DO Pla de Bages.

Detall de raïm collit durant la verema — Gemma Sánchez / ACN

14. Vins d’Alella

L'origen dels vins d'Alella es remunta a l'edat mitjana, quan eren els preferits de la Seu barcelonina. Tot i comptar amb múltiples varietats de raïm blanc i negre, la DO Alella destaca per la qualitat dels vins blancs, tant monovarietals com resultants de cupatges, amb les varietats de pansa blanca, garnatxa blanca i sauvignon blanc com a principals protagonistes d'uns vins de qualitat que actualment s'exporten arreu del món.

15. Vins i caves del Penedès

Acabem amb els vins i caves més conegut del país. La DO Penedès, reconeguda per la seva qualitat en els vins blancs, combina vins elaborats amb les varietats tradicionals (xarel·lo, macabeu i parellada) amb altres que amb els anys s'han introduït amb èxit (chardonnay, riesling, sauvignon blanc…). Per la seva banda, el cava és el vi escumós amb Denominació d'Origen a Espanya que més exporta.