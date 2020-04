22 nous positius en un sol mòdul de Quatre Camins eleven a 48 els casos de coronavirus a presons catalanes

22 interns més han donat positiu al test de coronavirus, tots ells del mòdul 4 de la presó de Quatre Camins. Els resultats arriben després que es decidís fer la prova PCR a tots els 145 presos del mòdul, ja que s'havien detectat cinc casos en només set dies. Aquest dissabte a la tarda han arribat els primers 103 resultats, que revelen 22 nous positius, tots ells asimptomàtics. Falta saber 65 resultats de proves PCR. Amb aquests nous casos ja són 48 els interns que han donat positiu a la prova en presons catalanes, quatre d'ells donats d'alta. Tots els presos de Quatre Camins amb prova negativa seran desplaçats al mòdul 1 del mateix centre per aïllar-los del focus del brot.



Per la seva banda, els positius amb símptomes lleus i que no requereixin suport respiratori es quedaran al mòdul 4, que actuarà com una extensió de l'hospital penitenciari de Terrassa. Els professionals penitenciaris i els sanitaris aniran equipats amb els mateixos equips de protecció. El mòdul 4 també tindrà un servei de desinfecció contractat per extremar les mesures higièniques i tots els interns del mòdul aniran obligatòriament amb mascareta.



Degut a l'increment en les últimes hores i preveient un nou augment, Justícia i Salut han descartat un trasllat massiu a l'Hospital Penitenciari de Terrassa ni a la nova unitat per a presos amb símptomes lleus de covid-19 habilitada dijous a la segona planta de Brians 2.



A tot Catalunya hi ha 43 professionals penitenciaris que han donat positiu en coronavirus, deu a Quatre Camins. En aquesta presó també es farà una prova PCR a tots els professionals que hagin estat en contacte amb els interns del mòdul 4. Pel que fa a l'ocupació hospitalària, l'Hospital Penitenciari de Terrassa té 31 llits, 22 dels quals destinats a casos de coronavirus. D'aquests, 16 estan ocupats. La unitat de reforç de Brians 2 també té 22 llits, només 2 d'ells ocupats. El mòdul 4 de Quatre Camins té 145 llits, 23 dels quals ocupats. La resta d'interns afectats estan al seu domicili o a les infermeries dels centres corresponents.