'El 47' triomfa als cinemes: supera els 115.000 espectadors en tres setmanes



La situa com la tercera pel·lícula en català més vista des del 2014, per darrere de 'Casa en flames' i 'Alcarràs'. El film de Marcel Barrena és el quart més vist a tot l'Estat, on només s'exhibeix subtitulat al català