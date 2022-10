5 llibres per gaudir del pont de Tots Sants

Ara que el color carbassa tinta les tradicions i s’acosta el dia de Tots Sants, les històries de por, els misteris i els personatges fantàstics guanyen protagonisme. Potser farem la castanyada en màniga curta, però els llibres que ens acosten a d’altres realitats, encara que siguin fosques atrapen. Tot seguit, cinc recomanacions que passegen per la foscor.

'El gran llibre de les bruixes catalanes', textos de Joan de Déu Prats, il·lustracions de Maria Padilla (Comanegra)

"Va haver-hi un temps en què allò fantàstic era quotidià. Les persones parlaven amb els animals o s'hi transformaven. Es curava amb les mans. Es volava". Així arrenca El gran llibre de les bruixes catalanes, amb textos de Joan de Déu Prats i il·lustracions de Maria Padilla. El volum està dividit en capítols breus, i cadascun està dedicat a mags, xamans i fetilleres diversos, i al punt geogràfic on escampaven la seva màgia. Pàgina, rere pàgina, cada bruixa fila una reivindicació d'un grapat de dones sàvies que van ser condemnades per no seguir un pensament únic que defugia una altra manera de fer les coses, una manera de fer molt més connectades a la natura i a les potencialitats innates que tothom porta dintre.

'Crims: la noia de Portbou', una crònica d’Anna Punsí i Marta Freixanet (La Campana)

Sovint no hi ha res més esgarrifós que la mateixa realitat, i un bon exemple d’això és la crònica escrita per Anna Punsí i Marta Freixanet sobre l’Evi Rauter, la noia de dinou anys que va aparèixer penjada d’un pi al costat del cementiri de Portbou el setembre de 1990. El llibre relata com es va descobrir la identitat de la noia, trenta-dos anys després de la seva tràgica mort, i dibuixa l’anatomia de la investigació. El volum és fruit de l’equip de True Crime Factory i compta amb un pròleg de Carles Porta.

'On hi hagi por', Xevi Sala (Columna)

L’escriptor Xevi Sala s'ha capbussat en els límits de la ciència i la fe per construir aquest thriller ambientat en l'actualitat. Els protagonistes són un exorcista inexpert i un assassí que ha tornat de la mort. El relat és fosc, i la manipulació i l'opressió són ingredients que l'autor ha utilitzat en un llibre inspirat en les directrius del papa Francesc que tenen molt present allò que el dimoni no ha mort, tan sols està moribund.

'El subhastador', Joan Samson (Males Herbes)

Si per aquests dies busques un thriller addictiu apunta bé aquest títol. Tot plegat passa en un petit poble de New Hampshire, on tot és molt tranquil fins que arriba un foraster amb ganes de canvis que acaben portant tibantors i desconfiances. Com no es tracta d'esventrar la trama, només un darrer detall, la intriga s'accelera de tal manera que es fa molt difícil interrompre'n la lectura. Malgrat que el llibre es va publicar el 1975 i que va ser la primera i única obra de l'autor, la denúncia que fa l'autor sobre com l'especulació destrueix el món rural segueix totalment vigent.

'El carrer de la por', Gilles Baum i Amandine Piu (Estrella Polar)

Recomanat a partir dels tres anys, aquest llibre acordió ple de solapes que amaguen moltes sorpreses, proposa un recorregut per un carrer, on a primera vista, tot fa por. A les cases d’aquest carrer hi viuen ciclops, ietis i altres monstres; i una nena un xic espantada hi va passejant fins a arribar a casa del seu avi, que d’una manera entranyable li fa veure que no podem jutjar ningú només per les aparences.