6 activitats d'hivern a Catalunya més enllà de l'esquí

Algunes persones veuen els mesos d'hivern com els més avorrits de l'any, on la climatologia no acompanya i les baixes temperatures conviden a quedar-se a casa o a resguard del fred. Això no obstant, els amants de la neu i de l'esquí esperen amb candeletes aquesta època de l'any que estem travessant.

Les estacions catalanes ofereixen opcions d'esquí alpí per a la majoria d'aficionats d'aquest esport, amb una bona neu per fer també esquí de muntanya o snowboard, per exemple. Però a l'hivern podem gaudir d'activitats relacionades amb el fred i la neu (i el gel) més enllà de l'esquí. Us acostem sis propostes variades.



Gaudeix de les vistes del Niu de l'Àliga

Si bé és cert que a l'hivern passarem una mica més de fred, també cal dir que no serà difícil que enganxem una jornada on la neu es present al Niu de l'Àliga. Des de l'estació d'esquí de La Molina podrem accedir al seu punt més alt, a 2.537 metres d'altura sobre el nivell del mar.

El Telecabina Cadí-Moixeró és el remuntador mecànic de referència de l'estació de muntanya de La Molina, ja que dona accés al punt més alt de l'estació: el refugi Niu de l'Àliga i el pic de La Tosa. Gràcies a la darrera ampliació, amb la perllongació la temporada 2019-2020, ens portarà ben bé fins al refugi de muntanya. Tant des del cim com en el trajecte d'uns 20 minuts podrem gaudir d'unes vistes espectaculars, superant un desnivell vertical d'aproximadament 900 m d'altitud.

El Telecabina Cadí-Moixeró de La Molina. — FGC

Des del cim de La Tosa podem gaudir d'una increïble vista panoràmica de 360 graus sobre les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà, així com tot el Pirineu català i oriental francès. Els dies clars també podreu veure la serra de Montserrat, el Montseny i fins a la Torre de Collserola i el Tibidabo, a poc menys de 100 km en línia recta.

Visita activa a la Vall de Núria

La Vall de Núria és un dels referents del Pirineu de Catalunya. L'estampa habitual a l'hivern és la de l'indret blanc cobert de neu, per la qual cosa encara pot ser més atractiva durant aquesta època de l'any.

La millor opció per a molts és anar fins a Queralbs, Rialb o Ribes, des d'on podrem agafar l'arxiconegut Cremallera de Núria. Cal recordar que no es pot arribar amb cotxe fins a la neu, però sí als citats municipis.

Un cop siguem a lloc podrem visitar el santuari de la Mare de Déu de Núria o simplement passejar per la vall. Però el que us proposem és fer una visita activa, és a dir, aprofitant les diverses i variades excursions que podem realitzar des d'allà, com la ruta dels ponts històrics. A més, també trobem opcions com bussejar sota el gel, provar el parc lúdic o el passeig amb telefèric.



Sortida amb màquina trepitjaneu a Núria

La màquina trepitjaneu a Núria. — FGC

Capítol a part per una altra activitat divertida que podem fer a la Vall de Núria. Es tracta d'una experiència diferent de la neu com és pujar en una trepitjaneu, on podrem conèixer el treball diari del seu manteniment i gaudir de l'entorn natural tan privilegiat, però des d'un punt de vista diferent.

Aquestes màquines robustes faciliten la feina relacionada amb la neu en una estació d'esquí i de muntanya. Arriben a pujar pendents molt importants per poder deixar les pistes en les millors condicions per als clients que en volen gaudir.

El punt de sortida és el Volum Nord o la Cabana dels Pastors, fent el recorregut de Finestrelles, Alberg i Aina. Es realitzen tres sortides, a les 17 h, 18 h i 19 h, durant els mesos d'hivern. Enguany, encara es pot gaudir de l'activitat els dissabtes 11, 18 i 25 de febrer, 4, 11, 18 i 25 de març, i 1 i 8 d'abril, sempre que les condicions ho permetin.

Descobreix el múixing

Es tracta d'una activitat a l'alça en els darrers anys, i que pot ser atractiva per a tots els públics. Us proposem un passeig damunt d'un trineu amb gossos, l'anomenat múixing, una pràctica arrelada també als Pirineus catalans, abans com a forma de transport, ara per gaudir de la natura.

L'opció més comuna són els trineus tirats per dotze gossos, amb capacitat per a tres persones adultes o dos adults i dos nens. Habitualment van dirigits per un múixer-guia, però també hi ha l'opció que els usuaris en prenguin les regnes.

L'activitat es pot fer amb diverses empreses a Catalunya, en llocs com a Tuixent-la Vansa o a la Vall d'Aran, al bosc de Dossau o al pla de Beret. En aquest segon cas, també tenim l'opció de fer un passeig de nit per veure una cara diferent de la Vall d'Aran i del poble de Montgarri.

Patinar sobre gel a Barcelona

Acabem fora de l'alta muntanya i la neu, per anar ni més ni menys que a Barcelona. Perquè les pistes de gel fan molt hivern, més enllà de les festes nadalenques. Durant aquests mesos, i durant tot l'any, podem gaudir de bones pistes, com la ubicada al centre comercial de l'Illa Diagonal. A prop de Barcelona, també trobem la pista de la Farga de l'Hospitalet.

Una de les més emblemàtiques, però, és la pista de gel del FC Barcelona. En línies generals, més enllà de competicions i entrenaments de l'equip d'hoquei i la secció de patinatge artístic, podrem patinar entre setmana en aquesta infraestructura ubicada a la zona esportiva, a tocar del Camp Nou i el Palau Blaugrana.



Excursions amb raquetes de neu

Les raquetes de neu són una de les altres activitats a l'alça relacionades amb aquesta època de l'any. Es tracta d'una bona alternativa a l'esquí o a l'snowboard, més econòmica, que ens permet caminar per la neu o el glaç de forma més àgil i còmode, amb aquests estris adherits a les botes.

Es tracta d'una manera diferent de gaudir de la natura i de la neu, apte per a tots els nivells. De fet, en poder adaptar la ruta a les nostres característiques (no cal que fem grans ascensions o travessem camins complicats), fan que sigui una bona activitat també per fer en família.



Excursionistes amb raquetes de neu. — Parcs de Catalunya

Aquesta activitat es pot fer a diversos indrets del nostre territori pirinenc. Les comarques del Berguedà -amb la referència dels Rasos de Peguera- i la Cerdanya són dos dels punts predilectes. Però també podrem fer raquetes de neu a Valler 2000, el Port del Compte o pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, passant per Port Ainé, Tuixent-La Vansa o la Vall de Núria, per exemple.