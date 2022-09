65 agents de policia, investigats per les càrregues a Barcelona durant l'1-O

Les imatges de la violència policial contra els votants del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 van donar la volta al món, però en la majoria de casos la brutalitat dels agents encara està pendent de jutjar-se. En el cas de Barcelona, el Centre Irídia ha informat que ara mateix, cinc anys després del referèndum, hi ha un total de 65 agents de la Policia Nacional investigats per les actuacions contra els votants desfermades aquella jornada.

La immensa majoria, 61, s'engloben en una macrocausa que agrupa totes les actuacions policials a les escoles de la ciutat i estan sent investigats pel Jutjat d'Instrucció número 7. En aquest cas, la instrucció ja ha arribat al seu final i, segons explica Irídia en un comunicat, en els propers mesos el jutge decidirà quins agents implicats en el desplegament d'aquell dia hauran d'anar finalment a judici.

L'entitat de defensa dels drets humans també afegeix que només a la capital s'han comptabilitzat "450 conductes desproporcionades que es van traduir en violència policial aquell dia", gràcies a la pericial realitzada per les tres acusacions populars a la causa, que exerceixen Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC.

Els altres quatre agents processats per la violència policial de l'1-O estan vinculats al cas de Roger Español, el votant que va perdre la visió d'un ull per l’impacte d’una bala de goma, que s'investiga en una causa separada de la resta, que tracta les càrregues que es van produir al carrer Sardenya. En aquest cas, s'investiga l'agent que va efectuar fins a tres trets de bala de goma (lesionant-lo amb el tercer) i al màxim comandament sobre el terreny. Ambdós estan processats per un delicte de lesions greus.



Paral·lelament, Irídia ha presentat un recurs perquè es processi també dos superiors jeràrquics que estaven sobre el terreny en el moment dels trets, i que "van autoritzar l'ús de les bales de goma a una distància curta i a l'alçada del cap".