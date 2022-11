7 propostes per gaudir de la castanyada i la nit de Halloween a Catalunya 

Arriba la nit més terrorífica de l'any acompanyada de castanyes, panellets i carabasses. Aprofitant el pont de Tots Sants, els pobles i ciutats de Catalunya han organitzat diverses activitats per gaudir de la castanyada i Halloween en família i amics. Des de passatges del terror i sessions de cinema de por, com la que ha organitzat la Sala Phenomena, a fires artesanes amb bruixes, com la de Sant Feliu Sasserra (Bages).

La castanyada és una de les festes més tradicionals de Catalunya. En els últims anys, s'ha fusionat amb la nit de Halloween, una tradició d'origen anglès cada més popular entre els més joves. Durant dos dies, els panellets, les castanyes i els moniatos es combinaran amb els passatges i túnels del terror que s'han organitzat arreu del país. Pren nota de les millors propostes per fer aquest dilluns i durant el dia de Tots Sants a Catalunya.

'Nit de les Ànimes' al Tibidabo

Com cada any, en aquestes dates, arriba la temporada més terrorífica del Tibidabo. Des de l'1 d'octubre i fins aquest diumenge, el parc d'atraccions de Barcelona acull l'espectacle de Halloween La Nit de les Ànimes. Els personatges més coneguts del cinema de terror es passejaran pel Krüeger Hotel amb l'objectiu d'espantar als visitants. A més, amb l'entrada podras accedir a totes les atraccions.



Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra

La bruixeria va deixar una empremta molt forta a Catalunya. Un dels municipis més marcats per aquest culte pagà és Sant Feliu Sasserra (Bages), el darrer lloc on va penjar una dona acusada de bruixeria l'any 1767. En honor a les dones perseguides i executades per aquest motiu entre els segles XVII i XVIII, aquest petit poble de la comarca del Bages organitza cada any per aquestes dates la Fira de les Bruixes.

Aquest dimarts, els carrers del casc antic de Sant Feliu Sasserra s'ompliran de parades de productes de proximitat en motiu de la fira d'artesans.

Festival de Curtmetratges Fantàstics i de Terror

Aquest dilluns, l'Antic Teatre de Barcelona acollirà la trezena edició del Festival de Curtmetratges Fantàstics i de Terror (Antic Horror Picture Show). El bosque del silencio, Yo confieso i El llibre són alguns dels títols que es projectaran de les onze del matí a les nou del vespre. És el pla perfecte per anar escalfant motors per la nit de Halloween. L'entrada és gratuïta.



Túnel del terror al Poble Espanyol

Una de les activitats favorites dels nens i nenes de Barcelona és el passatge del terror del Poble Espanyol. Fins al diumenge 6, grans i petits podran recórrer els carrers del barri, decorats especialment per a l'ocasió. Pels que són més de castanyada, també hi haurà parades de castanyes i moniatos calents. Tant el dilluns com el dimarts, les portes del túnel del terror obriran a les 10:00 hores i tancaran a 19:00 hores.



Fira de la Carbassa de Calaf

Un dels productes que no pot faltar aquesta nit és la carabassa, tot un símbol de Halloween. El dia de Tots Sants, Calaf celebra la Fira de la Carabassa, una esdeveniment dedicat exclusivament al cultiu i d'aquesta fruita de tardor tan característica de l'Alta Segarra. Al llarg del dia, s'organitzen activitats, jocs, tallers infantils i una exposició amb les carabasses més grans del país i productes de tardor.



Sessió de terror a la Sala Phenomena

Per Halloween, no pot faltar una bona pel·lícula de terror per posar-te a to. Per això, la Sala Phenomena ha programat una doble sessió amb els títols més terrorífics aquest dilluns, a partir de les 22:00 hores. L'entrada costa 11 euros.



'Escape rooms' de por

Per acabar d'arrodonir aquest recull d'idees per fer entre avui i dimarts, et proposem fer un escape room de por amb la teva parella o amb els amics. Barcelona té una amplia oferta d'escape rooms terrorífics basats en pel·lícules o videojocs de por.