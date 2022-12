9 còmics recents en català per aquestes festes

El darrer quadrimestre de l'any ens deixa, entre d'altres, tres exposicions en marxa al voltant del còmic (Constel·lació gràfica. Joves autores d'avantguarda, al CCCB; Còmic. Somnis i història, al CaixaForum; i L'exili del còmic al 39, al Museu Memorial de l'Exili), el llançament oficial de la nova col·lecció de còmics de Comanegra dirigida per Oriol Malet, l'eclosió del manga en català i un reguitzell d'obres que constaten el bon estat de salut del novè art fet a casa. Us en fem una selecció.

'Un os al marroc', de Lluc Silvestre i Mr. Ed (Andana Editorial)

L'antropòleg i gestor cultural Lluc Silvestre i el dibuixant Mr. Ed han guanyat el IV Premi València de Novel·la Gràfica amb aquest diari de viatge que funciona també com un assaig sobre el poder de la música i de la seva indústria i, sobretot, com un mall disposat a trencar els estereotips culturals més sòlids. Farcit d'un humor que encaixa a la perfecció amb el colorit dibuix de Mr. Ed, el còmic parteix de les peripècies de Silvestre per aprendre àrab i participar durant uns mesos com a voluntari en l'organització del festival Visa for Music a Rabat.

'Dins la sala dels miralls', de Liv Strömquist (Editorial Finestres)

A tocar del seu primer aniversari de vida, l'Editorial Finestres va tancar el mes de setembre amb la nova i inquietant obra de Nick Drnaso. A Taller d'interpretació el va precedir un altre còmic que també retrata l'esperit d'un temps. Dins la sala dels miralls és una reflexió sobre la construcció i la centralitat de la bellesa femenina en la societat contemporània. Amb un to i un dibuix desenfadats, Liv Strömquist analitza fenòmens com els de l'influencer Kylie Jenner, l'emperadriu Sissi o Marilyn Monroe, salpebrant el seus qüestionaments amb el pensament de filòsofs com Susan Sontag i René Girard.

'Rara avis', de Tyto Alba i Raúl Deamo (Símbol editors)

Tothom recorda el goril·la albí Floquet de Neu, però poca gent coneix la vida del primatòleg català que el va dur a Barcelona. Qui va ser Jordi Sabater Pi? Amb guió de Raúl Deamo i dibuixos de Tyto Alba, Rara avis explora la insòlita vida del científic català. Una biografia que, acompanyada de nombrosos paratextos i del testimoni de persones que el van conèixer, ens permet casar les seves contribucions a la ciència amb la seva particular personalitat i amb el context social i polític en què aquesta es va desenvolupar.



El còmic també incorpora fotografies i dibuixos del propi Sabater Pi a mode documental i fa justícia al paper fonamental que va jugar Núria Coca, la seva esposa, en la trajectòria del científic. És la segona obra que es publica enguany ambientada en el passat colonial espanyol a Guinea Equatorial, després de Diez mil elefantes.

'Olot', de Dr. Alderete (Autsaider Còmics)

Olot és d'aquells llibres que et deixa en suspens, flotant en una bombolla d'estranyesa. Atret pels moais i per les terres volcàniques, l'il·lustrador argentí Jorge Alderete pren personatges, fets i circumstàncies reals de la capital garrotxina per combinar-los amb un tel de fantasia i ciència ficció. El resultat fa de la seva trama urbana un triangle de les Bermudes on nien tot tipus de fenòmens paranormals. Volcans, moais, alienígenes, crims brutals… un còmic oníric i enigmàtic, amb traços de Lynch, que ens revela l'extraordinarietat del quotidiani.

'L’última artista soviètica', de Victoria Lomasko (Godall edicions)

Kirguizistan, Daguestan, Ingúixia, Geòrgia, Armènia, Bielorússia… un mapa de cicatrius obertes, a mig camí del diari de viatge, la crònica il·lustrada i el testimoni coral. A L'última artista soviètica, l’artista russa Victoria Lomasko, premi Veu Lliure 2022 del PEN Català, recull un bon grapat de textos escrits arran dels seus recents viatges a les exrepúbliques soviètiques i a d'altres regions de la federació russa. Acompanyats de dibuixos que amb el seu particular traç retraten personatges, moments i espais, Lomasko fa un repàs de les invisibilitzades lluites per reivindicar els drets de la comunitat LGTBI mentre denuncia les polítiques de Putin i la seva influència en la regió.

'Tian'anmen 1989', de Lun Zhang, Adrien Gombeaud i Ameziane (Comanegra)

A ningú li hagués sorprès que un còmic sobre la massacre d'estudiants a la Xina recreés sense pudor la terrible violència que aquests van patir. Però a Tian'anmen 1989, el segon còmic de la nova col·lecció Comanegra Comics, l'espai és, sobretot, per al perquè de tot plegat. Per intentar comprendre per què tota una generació de joves es va alçar contra la corrupció nascuda d'unes reformes que es van quedar curtes. El guió, basat en el testimoni de l'aleshores professor de sociologia i protagonista de les protestes Lun Zhang, està hàbilment construït per acompanyar els joves en les seves esperances de recosir el país amb més democràcia.

'Ainhoa. Black is Beltza II', de Susanna Martín, Fermin Muguruza, Harkaitz Cano i Isa Campo (Pol·len edicions)

Amb guió de Fermin Muguruza, Harkaitz Cano i Isa Campo, i al compàs de les cançons de Kortatu, Ainhoa. Black is beltza II ens situa a les acaballes de la guerra freda per deixar al descobert les trames que la geopolítica i el narcotràfic teixeixen des de l'Afganistan fins a la Nicaragua sandinista, passant pel Líban, i que tenen una de les seves rèpliques en el conflicte d'un País Basc encès. El gran format del còmic i el seu ritme trepidant fa que el dibuix de la catalana Susanna Martín, autora entre d'altres d'Annemarie i Gaza Amal, llueixi encara més.

'La paràbola del sembrador', d’Octavia E. Butler, Damian Duffy i John Jennings (Mai Més)

Amb les novel·les Alba i Ritus de l'edat adulta, Mai Més ha estat un de les grans artífexs de la recuperació i reivindicació de l'escriptora afroamericana de ciència ficció Octavia E. Butler. Ara, l'editorial suma al llançament d'Imago l'adaptació gràfica de La paràbola del sembrador, obra amb què els estatunidencs Damian Duffy i John Jennings van guanyar un Premi Hugo 2021.



Escrita originàriament el 1993, ens situem a una distòpica Califòrnia sumida en el caos generat pel canvi climàtic, el racisme, la cobdícia de les farmacèutiques i les desigualtats creixents. Una hiperempàtica adolescent afroamericana que viu tancada en la seva comunitat serà l'encarregada de liderar la lluita per canviar el rumb de la història. La riquesa de textos seleccionats (diàlegs, monòlegs interiors i notes de la protagonista) i el ritme marcat per Duffy casen a la perfecció amb el traç gruix característic de Jennings, tenyit d'uns ocres i rojos que anuncien una apocalipsi que encara pot evitar-se.

'Vinyetari 2', diversos autors (Norma Editorial)

Un sentit i documentat homenatge a la memòria dels presoners que van construir el Valle de los Caídos i un espectacular assaig sobre l'art de la guerra i la comunicació a través dels conflictes bèl·lics a l'Afganistan i El Salvador encapçalen aquesta antologia de vuit obres de no ficció presentades al segon Premi ARA de Còmic en català. A les historietes de Luís Pérez Ortiz i del duet format per Oriol Malet i John Carlin (guanyador i finalistes del certamen), s'uneixen sis relats més al voltant, entre d'altres, de la salut mental, l'assassinat lgtbifòbic de Sònia Rescalvo a mans d'un grup de neonazis i la vida i obra de la pintora surrealista Remedios Varo.