Activistes climàtics tallen l'accés a Mercabarna per denunciar el model agroalimentari

Un grup d'una vintena d'activistes del col·lectiu Futur Vegetal, vinculat al grup Rebel·lió o Extinció (XR), s'ha concentrat de matinada davant l'accés del carrer 4 de Mercabarna per impedir l'entrada de productes càrnics al mercat majorista. La protesta s'ha allargat des de dos quarts de cinc del matí i fins a dos quarts de nou. Per evitar el col·lapse, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desviat el trànsit per facilitar l'entrada de camions per l'accés del carrer K.

Denuncien el gran consum hídric de la indústria agroalimentària

Durant la protesta, els activistes s'han encadenat i han denunciat a través d'un pancarta que la indústria agroalimentària "consumeix un 70% dels recursos hídrics de l'Estat espanyol". Futur Vegetal explica que la seva lluita és contra la crisi climàtica i a favor d'un sistema agroalimentari basat en les plantes.



El col·lectiu ecologista denuncia que el model agroalimentari és "incompatible" amb la transició energètica i critica que l'Estat el promocioni. Els participants han denunciat la "incapacitat del Govern" per abordar la necessària protecció del medi ambient i la vida a la terra. La portaveu del col·lectiu ha destacat que la crisi climàtica "és conseqüència directa d'un sistema econòmic i polític que permet la impunitat de les grans corporacions. És una qüestió de supervivència reconvertir el model".



Futur Vegetal ha començat amb el bloqueig a Mercabarna el que anomenen "una campanya d'accions de resistència civil" per canviar el sistema agroalimentari: "Tenim dret a defensar el nostre territori i el nostre futur".

El col·lectiu ha reclamat una "mobilització massiva" i esperen "sacsejar" els moviments climàtics i socials perquè "els activistes deixin de reclamar a les institucions que prenguin mesures i siguin ells mateixos els que liderin el canvi".