Activistes pel clima ocupen la seu d'Amazon a Barcelona

Un grup d'activistes de la Xarxa per la Justícia Climàtica han ocupat aquest matí la seu de l'empresa Amazon al carrer Tànger de Barcelona per expressar el seu rebuig a la campanya del Black Friday, que, segons els ecologistes, té un gran impacte ambiental. Els activistes, que també denuncien "la contínua precarització de les condicions de treball de la plantilla" d'aquesta companyia, han deixat a l'entrada de l'empresa una pila de caixes en les quals es pot llegir "us retornem la vostra comanda".



Mentre alguns dels activistes han entrat al vestíbul de l'empresa, uns altres s'han quedat a l'exterior posant les seves mans al vidre de la façana. Els activistes han volgut denunciar amb la seva acció "que l'empresa multimilionària obté la seva riquesa a base de la destrucció mediambiental i la precarització laboral dels seus treballadors", a més dels perjudicis que causa al "petit comerç local i de proximitat, abocant-lo al llindar de la pobresa".

Es tracta de la primera acció d'aquest col·lectiu, format per diferents moviments com Fridays for Future i Extinction Rebellion

Aquesta acció és la primera realitzada per la Xarxa per la Justícia Climàtica, integrada pels moviments Fridays for Future, Extinction Rebellion, Acció Ecofeminista, Ecologistes en Acció i Teachers for Future, entre altres, després d'haver-se constituït formalment el mes de setembre passat.



Segons els activistes, la política d'enviaments individuals i d'alta velocitat de la multinacional "genera una gran quantitat d'emissions de CO₂". També denuncien que "la compra compulsiva de productes, sumada a la rapidesa dels enviaments, provoca que els camions de repartiment, que tampoc són eficients energèticament, sovint circulin a mitja càrrega, la qual cosa empitjora la petjada ecològica dels enviaments".

El propietari de la multinacional, Jeff Bezos, ha augmentat un 30% la seva riquesa des de l'inici de la pandèmia

Igualment, acusen la multinacional de ser "responsable de l'augment de residus" i denuncien que "campanyes com el Black Friday, incentiven el malbaratament de recursos i l'acumulació de residus electrònics. A més, l'enviament requereix d'embalatge amb caixes i plàstics, la qual cosa també augmenta la generació de residus".



"Mentre moltes famílies han tingut problemes per a arribar a final de mes durant els mesos de confinament, Jeff Bezos, propietari d'Amazon, va augmentar un 30% la seva riquesa, consolidant-se com l'home més ric del planeta", han retret els activistes.