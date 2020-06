Activistes pel dret a l'habitatge aturen el primer desnonament de la "nova normalitat"

La concentració d'uns 300 activistes de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i sindicats d'habitatge ha aturat aquest dijous el primer desnonament de la "nova normalitat". D'aquesta manera la Liliana i els seus dos fills de set i tretze anys podran seguir vivint al pis de l'Hospitalet de Llobregat que des de fa un any i mig és casa seva. La portaveu de la PAH, Lucía Delgado, ha exigit al Govern espanyol que modifiqui el reial decret de la 'nova normalitat' perquè s'aturin "tots els desnonaments, també els d'ocupació", i és que Liliana afirma que pagava el relloguer d'una habitació a un estafador. Així mateix, Delgado també ha demanat al Govern que faci servir les eines perquè el Banc Sabadell i el fons Cerverus ofereixin un lloguer social.

El Servei de Jutjats del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) va aturar els desnonaments a la capital catalana el 13 de març. Ara bé, ja van anunciar que la paràlisi era momentània i depenia de les mesures de sanitat i seguretat referents a la Covid-19. Amb l'entrada imminent a la nova normalitat, els desnonaments s'han reactivat tot i continuar amb l'estat d'alarma.

La Liliana va entrar a l'habitatge pagant un lloguer mensual de 350 euros per una habitació rellogada, amb els seus dos fills. Si bé fins l'estat d'alarma havia treballat netejant, durant aquests mesos no ho ha pogut fer. Va ser després que li tallessin l'aigua que es va adonar que havia estat enganyada durant més d'un any, pagant el lloguer a una persona que no era propietari, i per tant va passar a ocupar l'habitatge. "Quan va arribar la Covid-19 em van treure l'aigua i va començar el malson", ha denunciat.

D'altra banda, la Liliana ha agraït el suport de la PAH i dels activistes que han aconseguit aturar el desnonament. Respecte al seu cas, la PAH considera que el Govern hauria pogut exigir a la propietat que oferís un lloguer social a la família afectada fent servir l'ampliació convalidada pel Parlament de la Llei 24/2015 contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica.



Delgado també ha considerat "intolerable" que el govern espanyol i el poder judicial hagin reemprès els procediments judicials en ple estat d'alarma i davant la pandèmia. "Sense haver-hi vacuna per la Covid-19 no només posen en risc la salut de la Liliana i els seus fills sinó la de la resta de la població", afegeixen.