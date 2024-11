Aquest és el mapa de les zones inundables de Catalunya, on viu el 9% de la població

Les inundacions i incidències provocades per la DANA a Catalunya especialment aquest dilluns, així com la catàstrofe que ha causat al País Valencià, han fet reaccionar al Govern. L'executiu català ha anunciat que revisarà els mapes de risc de les zones inundables i totes les activitats que s'hi fan, tant econòmiques com residencials. I és que les inundacions són el principal risc natural a Catalunya, amb un historial d'episodis ressenyables.



Tant és així que 705.000 persones viuen en zones inundables, cosa que suposa 9% de la població catalana, mentre més de 110.000 habitants resideixen en entorns de molt alt risc (1,4%). D'acord amb els actuals mapes de perillositat, risc d'inundació i danys potencials que elabora i revisa periòdicament l'administració seguint la Directiva Europea, hi ha 521 municipis que estan obligats a tenir un Pla d'Actuació Municipal (PAM).

Això no obstant, no el tenen actualitzat ni la meitat, tan sols 225, per bé que hi ha hagut certa millora els darrers mesos. Dels 296 restants, 58 no l'han redactat mai i 238 el tenen caducat. Destaquen grans ciutats amb un risc molt alt com Badalona, Rubí, Badia del Vallès o Montcada i Reixac, entre altres. Els municipis estan obligats a actualitzar-los cada quatre anys.

Aquest 9% de la població en zones inundables fluvials viu repartida en total de 1.300 km2, el 4% del territori, segons les dades dels darrers estudis de Protecció Civil, a partir de les zones inundables determinades pels organismes de conca ACA i Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Les 705.000 persones que viuen dins una zona inundable és amb un període de retorn de 500 anys, mentre les 110.000 en zones de molt alt risc d'inundació es refereix a una recurrència de 10 anys.

A més, cal tenir en compte que un 15% de les zones urbanitzades de a les conques internes estan afectades per risc d'inundació tant fluvial com marítima, d'acord al Pla de Gestió del Risc d'Inundacions de les conques internes de Catalunya. Hi ha 224 escoles i una cinquantena de residències d'avis i 50 centres sanitaris, segons dades de Protecció Civil que recull El Periódico.

En alguns casos, les inundacions a 10 anys afectarien més del 50% de la població del municipi, i alguns poden quedar gairebé negats com Deltebre (91% dels habitants afectats), que sí que disposa de PAM d'inundacions, però l'ha de revisar des de 2020. Pel que fa als municipis amb més població afectada per aquest nivell de risc d'inundació són Girona, amb 19.971 persones i gairebé el 20% de la seva població, Lleida (11.059 veïns), Deltebre (10.539), Pineda de Mar (7.046 habitants) i Tortosa (6.115 habitants).