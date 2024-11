El Govern revisarà els mapes de risc de les zones inundables a Catalunya 

La DANA que ha provocat inundacions i diverses incidències a bona part del país aquests darrers dies ha fet reaccionar al Govern, que revisarà els mapes de risc de les zones inundables a Catalunya. Els resultats es publicaran durant el primer semestre de l'any vinent.

En la mateixa línia, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha detallat que l'Executiu de Salvador Illa es marca un termini de dos anys per actualitzar, o en alguns casos redactar de zero, els plans de Protecció Civil homologats de tots els municipis de Catalunya per ser "més ràpids i eficients en els processos de reacció" d'episodis climatològics extrems. "Ens volem preparar més i millor", ha dit.

Cal recordar que fa uns dies, Protecció Civil va alertar que més de la meitat de municipis catalans no tenen en vigor un pla per prevenir inundacions. Destaquen grans ciutats amb un risc molt alt com Badalona, Rubí, Badia del Vallès o Montcada i Reixac, entre altres. La llei obliga a actualitzar-los cada quatre anys. En aquest sentit, Paneque ha reconegut que els municipis que tenen aquests plans "es coordinen millor" davant d'aquestes emergències. El Govern hi destinarà 20 milions.

Evita parlar de deconstrucció

L'acord, que ha estat aprovat en el Consell Executiu d'aquest dimarts, també contempla la revisió de totes les activitats, tant econòmiques com residencials, que es duen a terme en zones inundables. Paneque ha destacat que es "prioritzaran les zones que es troben en risc greu per la seguretat de les persones" i ha afirmat que l'actualització dels plans de protecció civil pot requerir "d'alguna modificació legislativa".

Malgrat això, la consellera ha rebutjat parlar de deconstrucció en zones inundables i no ha entrat en detall pel que fa als projectes urbanístics plantejats en zones de risc, com podria ser l'Aeroport de Barcelona. Paneque ha recordat que la llei ja no permet construir en certes zones d'inundabilitat. Sí que ha obert la porta a "traslladar activitats de zones que presenten riscos de seguretat evidents" o a aplicar "mesures compensatòries".



Ajudes econòmiques pels afectats de la DANA

Sobre el dispositiu de dilluns davant l'alerta per la DANA, Paneque confirma que "els plans han funcionat bé, però es detecten oportunitats per augmentar l'eficàcia".

Paneque ha dit que també s'ha aprovat una línia d'ajudes econòmiques per tots els afectats per la dana a Catalunya, especialment a les zones com el parc Agrari del Llobregat i les Terres de l'Ebre. Aquestes ajudes seran paral·leles a les que previsiblement el Consell de Ministres anunciarà també dimarts.