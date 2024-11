Catalunya supera l'impacte de la DANA amb alteracions en la mobilitat però sense danys de consideració

Catalunya ha viscut aquest dilluns les darreres fuetades de la DANA que durant prop d'una setmana ha afectat l'Estat espanyol, amb especial incidència al País Valencià. Al Principat ha estat protagonista especialment el sud del país, per bé que el seu impacte aquest matí també ha estat a l'àrea metropolitana de Barcelona, on ha fet saltar les alarmes de Protecció Civil. S'han enviat alertes als mòbils dels ciutadans del Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat, avisant de les pluges torrencials.

Però potser per haver après del cas valencià i haver fet una millor prevenció, el temporal no ha causat danys personals o de consideració, més enllà d'incidències i greus problemes de mobilitat. La jornada matutina ha estat marcada pel preocupant creixent del riu Llobregat, així com les inundacions a l'aeroport del Part, o els talls a carreteres com la C-32 entre Castelldefels (Baix Llobregat) i Sitges (Garraf), però també a la zona de Tarragona. I per la suspensió total del servei de Rodalies, a excepció de l'RL3 entre Lleida i Cervera.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat ja cap al vespre que "els dispositius han funcionat bé" i ha destacat que cada situació d'alerta "ens diu que hem de preparar-nos". "Els episodis més intensos han finalitzat", ha celebrat detallant que s'ha passat a situació de prealerta. Ho ha dit en la roda de premsa posterior al comitè de seguiment de la DANA, on ha fet balanç i ha detallat que no hi havia cap via principal tallada.

El cap de l'executiu ha agraït la feina dels servidors i treballadors públics, i que la ciutadania majoritàriament hagi seguit les recomanacions: "Hem evitat mals majors". Illa ha agraït la col·laboració amb el Govern d'Espanya: "Aquest és el camí". I ha anunciat que proposarà 4 acords al Consell Executiu: Garantir que tots els municipis tenen plans de protecció civil actualitzats i vigents; Actualització del model de protecció civil de Catalunya per "actualitzar-lo"; Revisió de totes les activitats en zones inundables; I paquet d'ajudes als afectats pel pas de la DANA.



Durant aquesta jornada, els usuaris del servei ferroviari s'han mostrat resignats i els enfadats, molts assenyalant la manca d'explicacions. Passades les 17 hores s'ha anat recuperant la circulació de forma progressiva, i a mitja tarda ja estaven operatives l'R1, l'R2 Sud, l'R3 i l'R4. D'altra banda, també s'ha vist aturada la circulació dels trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants en direcció Madrid per acumulació d'aigua al túnel del Prat, per bé que s'ha començat a recuperar durant les primeres hores de la tarda.

Damnificat del temporal també ha estat l'aeroport del Prat, on hi ha hagut 70 vols cancel·lats i 18 desviats, segons ha informat Aena a primera hora de la tarda. Però la pluja també ha afectat la resta de la infraestructura: en algunes zones de les terminals s'han produït entrades d'aigua, principalment a la T1, així com a l'aparcament i alguns accessos, a més de les pistes. D'altra banda, no s'hi ha pogut arribar en Rodalies ni en Metro. Per facilitar la mobilitat de vehicles s'han obert barreres a les zones d'aparcament que necessiten sortides alternatives.



Goteres a l'interior d'una de les terminals de l'Aeroport del Prat. — Govern d'Espanya

A la carretera, a partir de les 14 hores han finalitzat les restriccions a la mobilitat aplicades per la Generalitat a nou comarques de Tarragona. Sobre aquella mateixa hora, la C-32 ha quedat reoberta al trànsit entre Castelldefels i Sant Boi de Llobregat després d'haver estat tallada durant hores per inundacions. L'avinguda de la Pineda i el pont que passa per sota de les vies del tren han quedat totalment inundats amb les tempestes de primera hora del matí, deixant les imatges més comentades, amb alguns cotxes flotants. Els Mossos han rescatat al voltant de les onze del matí a un home que havia quedat atrapat a l'interior del seu cotxe en aquesta zona inundada a l'altura de Castelldefels.



140 mm ara a la meva estació de Castelldefels. Video autopista Castelldefels C32 pic.twitter.com/sNJdxyrMsY — Iván Herrera Marín (@CongestuS) November 4, 2024

Aquest matí també han estat tallades per inundacions la C-31B a Salou, la TV-3454 a Deltebre i el camí asfaltat de Can Prunera a Vallirana, en sentit Olesa de Bonesvalls. A més, també hi ha hagut talls a l'A-27 a Valls per esfondraments, la C-233 a Flix per despreniments i la B-112 a Collbató i la BV-2004 a Sant Boi de Llobregat per esllavissades, i hi ha hagut pas alteratiu a la T-723 a Batea per despreniments.

Preocupació amb el cabal del Llobregat

Durant la jornada d'aquest dilluns també ha preocupat el cabal del riu Llobregat, especialment a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, on superava els 650 m3 per segon a les 13.30 de dilluns, després dels aiguats al Baix Llobregat durant el matí. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el cabal del riu en aquest punt ha passat dels 13 m3/s als 659 m3/s durant el matí, superant el llindar de perill. La situació ha quedat normalitzada a la tarda, amb el cabal en 74 m3 per segon.

Davant això, l'ACA ha emès un avís de risc hidrològic a la conca del Llobregat i ha demanat "màxima precaució" al curs baix. A més, ha recomanat evitar apropar-se als accessos a les lleres i guals, i ha emès un avís de risc hidrològic al Vallès Oriental, al riu Besòs, al Francolí, i al pantà de Foix per pluges que poden "fer créixer sobtadament rius i rieres". De cara a la tarda, el Govern ha fet un crit d'alerta a evitar les zones inundables al Maresme, la Selva i el nord-est de Catalunya.

Per la seva part, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha avisat de possibles crescudes sobtades de rius "menors" i barrancs a la zona del tram final de l'Ebre i els Ports fruit de possibles tempestes d'alta intensitat durant aquest dilluns a la tarda i dimarts a la matinada. L'organisme remet a les alertes d'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), segons la qual encara es poden produir aiguats de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora a la zona, i amb 150 litres per metre quadrats durant dotze hores, a l'extrem sud-est de la conca.



Afectacions i danys materials

A banda de les comarques metropolitanes, la ciutat de Tarragona s'ha vist afectada directament amb registres de fins a 150 litres per metre quadrat en una hora. Segons el consistori, la pluja ha caigut de forma especialment intensa entre les dues i les cinc de la matinada. Hi ha hagut desperfectes especialment a la urbanització de la Móra, on s'han evacuat dues famílies per inundació dels seus domicilis i hi ha hagut danys al càmping. Almenys tres bungalous han patit desperfectes de consideració fruit de les inundacions pel creixement del barranc.



Imatge del càmping Torre de la Móra afectat pels aiguats. — Neus Bertola / ACN

També hi ha hagut diverses zones inundades a Viladecans (Baix Llobregat) i els seus voltants. Almenys una quinzena de magatzems del polígon industrial del carrer de la Llobatona han quedat afectats per l'aiguat. Alguns d'ells s'han inundat, amb afectacions als cotxes que hi havia aparcats. Molts d'aquests vehicles estaven tancats en tallers de reparació i han quedat totalment sinistrats, tal com han explicat alguns dels empleats. El parc agrari del Baix Llobregat, a l'altura de la riera de Sant Climent, també ha quedat afectat amb diversos punts inundats.

La pluja acumulada fins aquest matí ha arribat als 131 mm a un punt com Viladecans, on ha plogut des de primera hora, el seu dia més plujós des del 9 d'octubre de 2002 (139,9 mm, segons Meteocat). En estacions com el Port de Barcelona-ZAL Prat i el Prat de Llobregat, les precipitacions acumulades han arribat als 79.4 i 72,5 mm, respectivament. L'aigua també s'ha acumulat de forma destacada en altres punts: a l'estació de Blancafort, a la Conca de Barberà, ha registrat 56,1 mm, mentre que la de Tarragona marca 52.3 i la de Torredembarra 51.2.

A tot el país, els Bombers de la Generalitat han rebut 934 avisos per incidències i inundacions relacionades amb les pluges fins a les 18.00 h. On s'han registrat més avisos és a la regió metropolitana sud (524) i a la regió de Tarragona (304). A la regió metropolitana nord s'han rebut 82 avisos. D'altra banda, el 112 ha registrat 2.790 trucades per 2.460 expedients relacionats amb l'alerta des de la mitja nit fins a les 18.00 h.

Educació i sanitat, pilars afectats

Dos pilars socials com l'educació i la sanitat s'han vist també afectats per les pluges torrencials aquest dilluns, i s'han suspès les classes a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Vic, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull. Aquest migdia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a deixar els infants a les escoles i romandre al lloc de treball mentre durés l'episodi en les comarques que estaven en alerta.

Pel que fa als hospitals, s'ha desprogramat l'activitat no urgent a Bellvitge, Viladecans, Martorell, i al Parc Taulí de Sabadell. A Granollers s'ha desprogramat només l'activitat quirúrgica no urgent, al CEX Esperit Sant l'activitat dels gabinets d'ecocardios i l'EMS Mataró ha anul·lat l'hospital de dia Oncohemato. També s'han vist afectats en diferent consideració centres d'atenció primària de la Zona Delta i Baix Llobregat, la Zona Oriental i Occidental, la Zona Maresme i Badalona Serveis Assistencials.