Inundacions a l'aeroport, carreteres tallades i sense servei ferroviari, la DANA complica la mobilitat a Catalunya

El pas de la DANA per Catalunya ha complicat la mobilitat arreu del territori: les pluges que han descarregat amb intensitat al Baix Llobregat han inundat alguns trams de l'autopista C-32, que s'ha tallat entre Castelldefels (Baix Llobregat) i Sitges (Garraf). El servei de Rodalies ha quedat completament aturat fins a nou avís i l'Aeroport del Prat està patint retards i inundacions des de les deu del matí.



Poc després que sonessin les alertes de Protecció Civil als telèfons mòbils del Garraf i del Barcelonès per avisar de les pluges torrencials durant les properes tres hores, han començat a arribar les primeres imatges de carreteres inundades i notícies de suspensió de vols i classes a les universitats.

Mentre alguns cotxes han quedat atrapats a l'autopista C-32 a l'altura de Castelldefels ―els vídeos s'han viralitzat ràpidament a les xarxes―, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha donat l'ordre d'aturar tot el servei de Rodalies amb previsió de mantenir-la "fins a la finalització de l'alerta de la Generalitat de Catalunya, que està prevista cap a les 14 hores".



El servei d'autobusos urbans i interurbans dels municipis del sud del Baix Llobregat ―Castelldefels, Viladecans, Gavà― també ha quedat suspès.

140 mm ara a la meva estació de Castelldefels.

Cal destacar, a més que la restricció en els desplaçaments impacta en serveis bàsics com la sanitat. L'activitat dels CAP de Viladecans, per exemple, ha quedat suspesa i només s'atenen urgències.

Diverses estacions tancades del metro de Barcelona

El metro de Barcelona també ha quedat afectat pel temporal. La forta pluja ha obligat a suspendre el servei fins a l'aeroport. Els combois de 'L9 només circulen entre Parc Nou i Collblanc i entre aquest punt i Zona Universitària ho fan per via única. Pel que fa a la resta de línies, a l'L3 els trens no s'aturen a Liceu i s'han tancat els accessos a diverses estacions de l'L5 i l'L1.

Inundacions a l'Aeroport del Prat

En relació amb l'Aeroport del Prat, AENA ha informat a través d'X que s'han desviat 17 vols i mig centenar de cancel·lacions fins al moment. Recomanen als usuaris consultar la situació amb la seva companyia aèria, tot i que la informació és escassa. S'han detectat inundacions dins de les instal·lacions de la Terminal 1.

⚠️ El #Aeropuerto Josep Tarradellas #Barcelona-#ElPrat ha constituido el Comité de Crisis para seguir los efectos de las tormentas.



➡️ Hasta el momento: 17 desvíos y medio centenar de cancelaciones.



Fins al moment: 17 desvíos i mig centenar de cancel·lacions.

Suspeses les classes a la universitat

També ha quedat suspesa tota activitat docent a les diverses universitats catalanes, com la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. La Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, ja va cancel·lar ahir les seves classes.

Interrompuda la circulació de trens d'alta velocitat

El ministre de Transports, Òscar Puente, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat des de Barcelona s'ha interromput perquè el túnel del Prat l'aigua "arriba al damunt del carril". "Interrompem la circulació de moment fins a l'arribada dels equips de manteniment en 15 minuts", ha dit Puente.

L'administrador d'infraestructures ferroviàries (Adif) no té de moment una previsió de restabliment del servei. L'avís arriba dues hores després que Renfe suspengués la circulació de trens de Rodalies per l'alerta meteorològica a les 10:40 hores a tota la xarxa a excepció de l'RL3 entre Lleida i Cervera. El pas dels trens ja es trobava interromput a les línies R2 sud i R4 sud i també als regionals que es dirigeixen cap al sud i cap a Lleida.