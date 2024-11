Les pluges torrencials descarreguen al Garraf causant inundacions i es posa en alarma a les comarques de Tarragona

Una forta tempesta ha descarregat aquest diumenge a la tarda entre 50 i 90 litres a Sitges (Garraf) i ha inundat diversos carrers, especialment a la zona de Terramar. Els xàfecs també han estat d'intensitat torrencial en altres poblacions de la comarca properes com Sant Pere de Ribes (65 litres) i Vilanova i la Geltrú (entre 30 i 55 litres). Els Bombers de la Generalitat han rebut una trentena d'avisos a partir de les 16.00 hores en aquesta zona del Garraf, bàsicament per inundacions a baixos i garatges o acumulacions d'aigua a la via pública. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels veïns del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès per pluges torrencials i continuades durant les properes hores.

Carrers inundats a Sitges: avís ara per pluges torrencials al Penedès i el Garraf https://t.co/qWsIxH1p96 pic.twitter.com/55r0Tl0Ckj — 324.cat (@324cat) November 3, 2024

L'alerta de Protecció Civil aconsella extremar precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i barrancs. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès avís d'observació per intensitat de pluja en aquestes tres comarques, on es poden superar els 40 litres en 30 minuts amb xàfecs acompanyats de tempesta.

El Govern restringeix mobilitat i suspèn classes a les comarques de Tarragona

En aquest context, el Govern ha decidit restringir la mobilitat a nou comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès a partir de la mitjanit i durant el dia de dilluns per l'alerta de fortes pluges en les properes hores, segons ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. A més, en aquestes comarques se suspendran les classes i la universitat, i es recomana fer ús del teletreball. Les comarques afectades són el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Penedès. Protecció Civil enviarà una alerta als telèfons mòbils de les persones en aquestes zones per informar-les de les restriccions.

Parlon ha assegurat que la decisió s'ha pres després de valorar la previsió meteorològica, que apunta a una "traca final" de la DANA i possibilitat de pluges intenses o torrencials en aquestes comarques. Els preocupa especialment que la gota freda es quedi estàtica sobre les comarques durant hores a partir de la mitjanit, fet que generi problemàtiques.



"A partir de la resolució tindrem restriccions en la mobilitat i això porta implícit no anar escola, no anar a la universitat, no fer activitats esportives i teletreballar, a excepció dels serveis essencials", ha resumit.

La consellera ha explicat que també se suspendran les classes a les escoles i universitats aquest dilluns en les nou comarques amb mobilitat restringida a partir d'aquesta nit. Amb tot, ha recordat que hi ha centres educatius on ja no estava previst fer classe, ja que hi ha escoles que ja el tenien marcat com a dia no lectiu de lliure disposició.



Parlon ha insistit que es recomana que qui pugui faci teletreball i qui no pugui "es quedi a casa". Per contra, sí que podran desplaçar-se treballadors essencials, com ara els sanitaris. A l'espera del text detallat en la resolució, la previsió, ha dit Parlon, és que la resolució entri en vigor a partir d'aquesta mitjanit fins dilluns al migdia.

De fet, la Universitat Rovira i Virgili ha suspès les classes i tota l'activitat universitària d'aquest dilluns 4 de novembre davant la previsió de pluges torrencials i l'activació del pla INUNCAT. Així, tancarà campus, facultats, escoles, CRAI, CTTi, Centre de Formació Permanent de la URV i centres adscrits durant tota la jornada, a l'espera que la situació meteorològica sigui segura per garantir-ne la reobertura. Mentre l'alerta es mantingui, l'activitat laboral es farà mitjançant teletreball.

Renfe suspèn la circulació de trens cap el sud

Renfe també ha suspès la circulació de les línies regionals cap al sud de Catalunya per la situació meteorològica. Per tal de garantir la seguretat dels viatgers, el ministeri de Transports ha comunicat que des d'aquest diumenge a la nit i fins les 15h de dilluns hi ha afectacions als trens que connecten amb la demarcació de Tarragona. En concret, no hi ha servei de trens a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida; a l'R14 entre la Plana de Picamoixons i Tarragona; a l'R15 entre Sant Vicenç de Calders, Valls i Reus cap a Móra; l'R16 entre Tarragona i Tortosa; i l'R17 entre Tarragona i Salou Port Aventura. També s'ha restringit el servei alternatiu per carretera establert durant les obres de Roda de Berà.

El servei de bus per les obres serà del 40% en hora punta, de 6.30h a 9.30h del matí d'aquest dilluns; i del 20% la resta de la jornada.



També hi ha afectacions en l'Avant entre Barcelona i Tortosa, que ja no circularà aquest diumenge a la tarda.