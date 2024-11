Els veïns de Paiporta escridassen i llancen fang al rei Felip VI i a Mazón en la visita per la DANA: "Assassins!"

Veïns de Paiporta han llançat fang contra la comitiva encapçalada pel rei Felip VI i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Les tres autoritats, acompanyades de la reina Letizia, tenien previst de visitar aquest diumenge aquesta localitat i la de Xiva, greument afectades per la gota freda d'aquesta setmana, que ha devastat diversos municipis del País Valencià. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha participat en els moments més tensos de la visita després que ha estat evacuat per una suposada agressió mentre el seu cotxe era apedregat.

La visita ha estat molt tensa i ha estat rebuda amb crits de veïns que han increpat el rei, que ha acabat tacat de fang. També ha rebut Mazón, a qui han exigit la dimissió i amb crits d'"assassins!" i que se sabia que podia produir-se la catàstrofe i no es va avisar a la població. També hi ha hagut retrets pel retard en l'ajuda de les administracions. Els ciutadans de Paiporta estan descontents per la resposta a la destrucció provocada per la DANA. La policia s'ha desplegat muntada a cavall a la zona. Alguns dels cotxes d'escorta de la comitiva ha estat apedregat.

La Guàrdia Civil s'ha desplegat muntada a cavall a la zona i s'han disposat diversos paraigües i agents a peu per intentar evitar que els assistents i el fang arribessin a Felip VI i la reina Letizia. Tot i això, els reis han fet una volta i s'han adreçat, tacats, a alguns dels veïns, que s'hi han abraçat. Els ciutadans han retret que no hi veiessin el president espanyol cridant-li "on és Sánchez".



Els ciutadans de Paiporta estan descontents per la resposta a la destrucció provocada per la dana. El temporal ha provocat desbordaments de rieres i torrents que han devastat diversos municipis del País Valencià i han provocat més de 200 morts.

"Enfangats fins a la corona, marxaran amb la cua entre les cames"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'ha referit aquest diumenge a la visita que el rei Felip VI ha fet a la localitat valenciana de Paiporta, greument afectada per la gota freda d'aquesta setmana. "Enfangats fins a la corona, marxaran amb la cua entre les cames", ha publicat a X després que alguns veïns hagin increpat la comitiva del rei i li hagin llançat fang. El monarca ha visitat la població amb la reina Letizia i els presidents del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat "normal tanta indignació" i ha criticat que el rei faci "un passeig com si fos a l'època feudal" davant de les víctimes d'una "immensa tragèdia".

Per la seva part, el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha acusat Felip VI i els presidents del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de creure "que la gent és idiota" per haver organitzat una visita a Paiporta, devastada pels efectes de la gota freda d'aquesta setmana "mentre la gent està sense mitjans i fins a les celles de fang". Les tres autoritats han estat increpades per veïns, que han llançat fang i han cridat "assassí" mentre la Guàrdia Civil ha creat un cordó per protegir la comitiva i ha desplegat unitats a cavall per protegir els presidents i els reis.

El president valencià, Carlos Mazón, ha assegurat aquest diumenge que entén “la indignació social” dels veïns de Paiporta. El president valencià ha dit que era la seva “obligació política i moral” quedar-se al carrer per rebre les crítiques en primera persona. “L’actitud del Rei aquest matí ha estat exemplar”, ha dit, en referència al fet que Felip VI s’hagi quedat durant més de mitja hora parlant amb veïns malgrat l’elevada tensió i el fet que li havien tirat fang o pedres. En canvi, Mazón no ha fet cap referència a Pedro Sánchez, que ha estat evacuat mentre el seu cotxe era apedregat.