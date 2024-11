El Govern fa una crida a evitar les zones inundables al Maresme i la Selva 

Després de les inundacions i les desenes d'incidències en carreteres de les últimes hores, la dana està arribant al seu final a Catalunya. Malgrat això, encara queden les últimes "fuetades". Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha avisat que durant les properes hores hi haurà episodis "d'inestabilitat". De fet, ha fet un crit d'alerta a evitar les zones inundables al Maresme, la Selva i el nord-est de Catalunya, on s'espera que es desplacin les precipitacions més violentes.

En una roda de premsa després de celebrar un comitè per seguir la situació, Parlon ha recordat que "encara estem en alerta, tot i que la dana ja va a la baixa". En aquest sentit, ha matisat que la dana "ens deixarà una inestabilitat meteorològica que provocarà fortes pluges". Per això, ha demanat evitar desplaçaments innecessaris. "La dana es va morint, però encara queden les últimes fuetades", ha advertit.

De fet, en les pròximes hores s'espera que caiguin algunes pluges localment intenses a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, però que segons Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològica de Catalunya (Meteocat), "no estan associats a la dana" i són els propis d'aquesta època de l'any.



L'AP-7 "aguanta bé la pluja"

Per la seva banda, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha recomanat utilitzar l'AP-7 per desplaçar-se aquesta tarda, ja que "ofereix més garanties": "Aguanta bé la pluja". La pluja ha provocat moltes incidències a les carreteres aquest dilluns. De fet, els Bombers han aconseguit evacuar tots els conductors que havien quedat atrapats a l'interior dels seus cotxes a la C-32.



David Borrell, cap dels Bombers, ha explicat que a la zona del Tarragonès hi han hagut unes 200 intervencions. El cos ha rescatat dues famílies atrapades durant les inundacions a la zona del Baix Gaià, al Tarragonès. Una d'elles es trobava a casa amb dos nadons i tots es troben bé.

El Govern recomana deixar els nens a l'escola

Sobre si anar a buscar els nens a l'escola o no, el Govern recomana deixar-los als centres mentre duri l'alerta meteorològica per la Dana a Catalunya. "Si els nens ja estan a l'escola, no s'han d'anar a buscar", ha reiterat. La finalitat és evitar desplaçaments innecessaris, tal com també ha recomanat Protecció Civil.