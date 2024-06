Acusen Educació de no avançar en la climatització de les aules i alerten que enviar ventiladors és "insuficient"

Les Associacions Federades de Famílies i Alumnes de Catalunya (aFFaC) acusen Educació de no avançar en la climatització de les aules. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, ha assegurat a l'ACN que és una "queixa generalitzada" arreu del territori i ha explicat que durant el curs han intentat treballar conjuntament amb la conselleria, però que hi ha hagut "pocs avenços".

La problemàtica de la calor a les aules ha anat en augment pel canvi climàtic i les veus crítiques s'han incrementat perquè molts centres no tenen cap mena de climatització. En moltes ocasions, la solució ha estat enviar ventiladors, una solució que, des de l'aFFaC, consideren "insuficient". Per a l'entitat, les mesures han de ser diferents segons la realitat de cada centre i del territori al qual pertanyen, a banda de sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Una tasca d'Educació, no de les famílies

En alguns casos les famílies s'han mobilitzat i han volgut comprar pel seu compte ventiladors o sistemes d'aire condicionat. Des de l'aFFaC, però, no recomanen que això es faci perquè "no els correspon a les AFA climatitzar els centres, li correspon al Departament o als ajuntaments".



Malgrat això, Gasull entén que, al cap i a la fi, el que els mou és la preocupació pels seus fills. "Si ningú ho fa, són els seus fills els que estan al centre i tenen la necessitat que estiguin en condicions òptimes", ha explicat a l'ACN. Arribat el juny, la directora de l'aFFaC ha lamentat que els infants i joves passaran gairebé un mes "en condicions no adequades per a l'aprenentatge".

Preveuen instal·lar 3.500 ventiladors

Per la seva banda, fonts del Departament d'Educació han informat que s'ha continuat treballant en aquest tema i que s'ha activat el Pla d'Organització de Centre per Altes Temperatures (POCAT). Així mateix, tenen previst instal·lar 3.500 ventiladors de peu als centres. En aquest sentit, CCOO també ha estat crític i ha apuntat en un comunicat que aquesta xifra no és suficient per als més de 3.800 centres educatius públics a Catalunya: "0,9 ventiladors per centre! Sobren les paraules".



A més, Educació ha apuntat que durant aquest curs ha continuat la instal·lació de sistemes de climatització. Del total de 104 actuacions previstes, 91 ja s'han acabat, tres es troben en execució i durant l'estiu se n'instal·laran una desena més.

Per al curs vinent, s'ha definit una llista amb 103 actuacions per instal·lar més sistemes de climatització i la majoria d'aquests ja estan en redacció.