Adriana Lastra dimiteix del càrrec de vicesecretària general del PSOE

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciat aquest dilluns la dimissió per qüestions personals i de salut. Així ho ha informat mitjançant un comunicat remès per la direcció socialista a Ferraz.

"En els últims mesos s'han produït canvis importants en la meva vida personal que m'exigeixen tranquil·litat i repòs i que, en les dues darreres setmanes, m'han obligat a prendre una baixa laboral que es prolongarà encara un temps", destaca el text.

"Per a una militant socialista, ser Vicesecretaria General del PSOE és una de les responsabilitats més belles que existeixen, també és una tasca molt exigent en temps, esforç i desvetllaments", comença el comunicat. Per tot això, Lastra destaca "la dificultat de compaginar les exigències de repòs i cures, imprescindibles en la meva situació actual, amb la intensitat que exigeix ​​la direcció del partit".



La decisió va ser traslladada fa uns dies, segons ella mateixa destaca, a Pedro Sánchez, secretari general del PSOE. "Vull agrair la confiança tots aquests anys recorreguts en un camí que molts van creure impossible i que hem fet realitat pas a pas", afirma.

Lastra ha volgut agrair a totes les persones que formen part de la Comissió Executiva Federal i al personal de Ferraz: "És difícil trobar persones amb tanta dedicació i tanta competència. Són un orgull per a aquest partit que, amb ells, sempre estarà en bones mans".

"Si alguna cosa he estat, sóc i seré és militant d'aquest partit"

A més, també ha mostrat el seu agraïment a tots els afiliats i als militants socialistes. "Si alguna cosa he estat, sóc i seré és militant d'aquest partit. Ha estat un privilegi ser la vostra Vicesecretaria General i ho és representar el nostre partit al Parlament. Però, sobretot, és i serà sempre el més gran dels meus honors ser la vostra companya, els meus estimats companys i companyes del Partit Socialista. Ens trobarem a les agrupacions i a les cases del poble", conclou.

La ja exvicesecretària general manté la seva acta de diputada al Congrés. Era una de les persones que més va donar suport a Sánchez en el seu procés de primàries de fa cinc anys. Va exercir com a portaveu parlamentària del grup socialista al Congrés des del 2018 fins a l'any passat, quan va ser substituïda per Héctor Gómez. La seva sortida, malgrat tenir a veure amb raons de salut, ve acompanyada per un intens soroll intern que anticipava canvis a la direcció de Ferraz.