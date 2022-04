La companyia Agbar impulsarà la descarbonització de l'abadia de Montserrat després de signar un conveni mitjançant el qual l'empresa impulsarà la descarbonització i la resiliència hídrica de l'abadia de Montserrat. El pla s'emmarca dins de la celebració del mil·lenari de l'Abadia de Montserrat, que s'ha de celebrar l'any 2025. El projecte preveu implementar un pla per a la gestió eficient del consum energètic i d'aigua, que inclourà mesures d'estalvi i eficiència energètica per a la il·luminació exterior i la climatització. També s'estudiarà el potencial d'implantació de fonts de generació d'energia 100% renovable per tal d'abastir d'electricitat les instal·lacions, els vehicles i les xarxes de calor i fred.

El conveni, signat recentment pel president d'Agbar, Àngel Simón, i l'abat de Montserrat, Manel Gasch, consistirà, entre d’altres actuacions, en la implementació d’un pla per a la gestió eficient del consum energètic i d’aigua que inclourà mesures d’estalvi i eficiència energètica per a la il·luminació exterior i la climatització. Una altra de les mesures destacades en el conveni de col·laboració és l’anàlisi del potencial d’implantació de fonts de generació d’energia 100% renovable per proveir d’electricitat les instal·lacions, els vehicles i les xarxes de calor i fred.

Àngel Simon, president d’Agbar, va explicar en la presentació de l'acord que "aquesta aliança consolida una trajectòria de col·laboració amb l’Abadia de Montserrat, amb la voluntat de sumar esforços per donar resposta a la situació d’emergència climàtica del planeta i del conjunt de la societat, i així assumir un lideratge actiu envers l’acció climàtica".

Per la seva banda, Manel Gasch, abat de Montserrat, va agraïr la col·laboració amb Agbar, que fa anys que es manté: "És un goig i un honor comptar-vos entre els amics, entre els col·laboradors i entre les persones que ens ajudeu a celebrar el mil·lenari, que no ha de ser només una festa, sinó una mirada posada endavant, cap a la sostenibilitat, que és un repte que hem d’anar compartint-lo tots –aquests darrers mesos s’està veient que és del tot cabdal per al benestar de qualsevol societat-. I aquest projecte amb Agbar va en aquesta direcció: l’aprofitament natural dels recursos".

Segons Agbar, "la signatura d’aquest conveni s’emmarca dins el compromís del Grup amb l’acció climàtica, mitjançant el qual ofereix i desenvolupa solucions innovadores per a la gestió sostenible de l’aigua, dels recursos naturals i de la salut mediambiental en els àmbits de l’agricultura, la indústria i les ciutats, en línia amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)".